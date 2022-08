Kína lesújt Pelosira, szankciókat vetnek ki a házelnökre és családjára

Szankciókat vet ki Nancy Pelosira, az amerikai képviselőház elnökére Kína. Erről a kínai külügyminisztérium adott ki közleményt, miután kedden Tajvanon járt a házelnök, alaposan felbőszítve ezzel Pekinget. A közleményben nem részletezték, hogy pontosan mivel sújtják majd Pelosit, de azt kiemelték, hogy közvetlen családtagjaira is érvényes lesz – írja a Bloomberg.

Nancy Pelosi volt a legmagasabb rangú amerikai politikus, aki az elmúlt 25 évben Tajvanon járt és egyben a legmagasabb rangú politikus, akit kínai szankciók érintenek. Tavaly egyébként Michael Pompeót, az USA korábbi külügyminiszterét is szankcionálták, miután Tajvant független országként jellemezte.

Fotó: Young-Ho Lee / Anadolu Agency via AFP

Pompeót – és még a Trump-kormányzat több másik tagját – is rátették a listára, amely szerint nem léphetnek be Kínába, Hongkongba és Makaóba és nem is köthetnek üzletet semmilyen kínai vállalkozással. Valószínűleg Nancy Pelosi esetében is hasonló tiltásokra kell számítani.

Pelosi távozása óta sem csillapodik a feszültség a térségben. Kína csütörtökön nagyszabású hadgyakorlatba kezdett a tajvani sziget körül, gyakorlatilag körbezárva azt. Pénteken pedig rakétákat is kilőttek a szigetnél, de ezek a tengerbe csapódtak be.