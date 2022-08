Már háromszor bevetették a Kinzhal rakétát az oroszok

Büszkén mutatta be 2018-ban a világ minden pontját elérő új orosz fegyvert, most pedig Moszkva szerint immár élesben is kipróbálták az általuk különleges hadműveletnek nevezett Ukrajna elleni háborúban.

2 órája | Szerző: VG

2 órája | Szerző: VG

Szergej Sojgu védelmi miniszter az orosz állami tévében beszélt a Kinzhal rakéták bevetéséről. Első alkalommal a hadműveletek megkezdése után nagyjából egy hónappal vetették be egy fegyverraktár ellen Ivano-Frankivszk közelében, amit még akkor bejelentettek, a másik két esetről azonban nem hangzottak el részletek. Fotó: Mikhail Metzel / Sputnik / AFP Korábbi bejelentette, hogy három MiG–31E típusú repülőgépet telepítenek a Lengyelország és Litvánia közé ékelődő kalinyingrádi régióba, Kinzhal rakétákkal felszerelve. A múlt hónapban pedig Putyin szól arról, hogy a haditengerészetet ellátják Zirkon típusú cirkálórakétákkal, amelyek a hangsebesség kilencszeresével repülnek, és ez a légvédelmi eszközök számára komoly kihívás.

Értesüljön a gazdasági hírekről első kézből! Iratkozzon fel hírlevelünkre! Feliratkozom

Kapcsolódó cikkek