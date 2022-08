Vallomást tehet szerdán a New York-i ügyészség nyomozása során Donal Trump volt amerikai elnök – írja a The Wall Street Journal. Az esetleges vallomás az ügyben lesz, melynek keretében Trump a vagyonát igyekezett a valósnál nagyobbnak feltüntetni, hogy cserébe kedvezőbb hitelkondíciókhoz jusson. A volt elnök mellett több családtagját is meghallgatná Letitia James, New York állam főügyésze, ám eddig a család nem állt kötélnek.

Fotó: Al Drag / Pool via AFP

Az üzletembert a bíróság együttműködésre kötelezte, majd napi 10 ezer dolláros büntetést is kiszabott az együttműködés elmulasztása miatt, és mindeddig úgy tűnt, Trump nem fog megszólalni az eljárásban. A Truth Socialon azonban a volt elnök keddi bejegyzésében arról ír, hogy találkozik Jamesszel a következő napon. Az ellene folyó eljárást Trump ismét boszorkányüldözésnek minősítette.

A politikus cége, a Trump Organization ellen folyó hivatalos eljárás kapcsán Trump meg is jegyezte, hogy

a nagyszerű cégét és őt is támadják minden oldalról. Szerinte ez a banánköztársaságokat idézi.

Az esetleges vallomásra azután kerülhet sor, hogy hétfőn a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) házkutatást tartott Trump floridai birtokán.