Edinburghbe érkezett II. Erzsébet királynő koporsója

Hatórás utat követően vasárnap este érkezett meg Erzsébet királynő koporsója Balmoralból Edinburghbe – tudatta a BBC. Emberek ezrei sorakoztak az edinburghi Royal Mile úton, hogy leróják tiszteletüket a királynő emléke előtt, miközben koporsóját a Holyroodhouse-palotába szállították.

Hétfőn délután fél 3-kor szállítják a Holyroodhouse-palotából a St. Giles-katedrálisba,

ahová a király testőrséget jelentő skót királyi ezred és a királyi íjászok különítménye fogja elkísérni. III. Károly is Skóciába érkezik hétfőn, hogy édesanyja koporsóját a katedrálisába kísérje, ahol a királyi család többi tagja csatlakozik hozzá.

András herceg, Timothy Laurence ellentengernagy, Edward herceg, Wessex grófja és Anna hercegnő, miközben II. Erzsébet királynő koporsóját a Holyroodhouse-palotába szállítják Edinburghben 2022. szeptember 11-én

Fotó: Lisa Ferguson / AFP

A közönség tagjai a Royal Mile járdájáról figyelhetik a menetet.

A koporsót 24 órán keresztül folyamatosan őrzik a St. Giles-székesegyházban, ahol a nagyközönség is leróhatja a tiszteletét. Az est folyamán istentiszteletet tartanak a székesegyházban. Kedden Anna hercegnő kíséri el az édesanyja koporsóját, amit repülővel szállítanak Edinburghből Londonba, majd a Buckingham-palotába.

Mindeközben Windsorban ezrek gyűltek össze a városban, hogy tisztelegjenek a királynő emléke előtt. Az utakat lezárták, a gyászolók pedig virágcsokrokat helyeztek el a várkapukon kívül. III. Károly hétfőn a Westminster Hallba látogat, ahol a parlament mindkét háza részvétet nyilvánít, majd Skóciába repülve megkezdi első utazását az Egyesült Királyság mind a négy országrészében.

Az országban a nemzeti gyászt rendeltek el a királynő jövő hétfői temetéséig.

Joe Biden küldöttség nélkül vesz részt a temetésen

A Fehér Ház vasárnap jelentette be, hogy Joe Biden amerikai elnök hivatalosan is elfogadta a meghívást II. Erzsébet királynő temetésére, ahová a first lady is elkíséri. A Buckingham-palota küldöttség nélkül invitálta Bident, meghívást kizárólag az elnöknek és a first ladynek küldött – közölte a Fehér Ház egyik tisztviselője a CNN-nek.

A korábbi állami temetések – például Nelson Mandela volt dél-afrikai elnöké – lehetővé tették, hogy a hivatalban lévő elnök hivatalos emberekből álló küldöttséggel képviseltesse magát a gyászszertartáson. A királynő állami temetésére szeptember 19-én kerül sor a Westminster-apátságban – jelentette be szombaton a Buckingham-palota.