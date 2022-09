Két szék között a pad alá estek az Ukrajnában tanuló afrikai diákok

Több ezer afrikai hallgató esett bürokratikus csapdába az orosz–ukrán háború miatt. A diákok Ukrajnában tanultak, de az invázió miatt kénytelenek voltak elmenekülni az országból. Most sokan azt sem tudják, hogy folytathatják-e valamikor a tanulmányaikat, illetve mikor kaphatnak papírt az elvégzett félévekről. Annak ellenére vannak nagy bajban, hogy az Európai Unió még februárban közölte: aki Ukrajnában tanult, folytathatja tanulmányát bármelyik EU-tagállamban. Ebből az ígéretből azonban szerintük nem lett semmi.

A The Africa Report című lap cikke szerint az afrikai diákok esetében nem történt előrelépés az ügyben, nem dolgoztak ki programot a számukra.

Az egyetemek elsősorban az ukrán állampolgárokra gondoltak a lap szerint.

A lapnak nyilatkozó zimbabwei orvostanhallgató Dnyipro városában tanult még januárban, elmondása szerint még az invázió megindítása előtt is azzal hitegették őket, hogy hamisak a hírek, nem támadnak az oroszok. Ő személy szerint azért ment Ukrajnába tanulni, mert ott csak 3 ezer dollárba kerül a tandíj, szemben például a brit egyetemen fizetendő 30 ezer dollárral. A hallgató végül több társával együtt Románián keresztül volt kénytelen menekülni, mert elmondása szerint a bőrszíne miatt Lengyelországba nem engedték volna be.

Egy másik, orvosként végzett afrikai diák is arról számolt be, hogy bár ő a Manchester Egyetemen folytatja a kutatómunkáját, sokan nem kerülhetnek be ezekbe az intézményekbe, mert a felkínált helyek csak az ukránoknak szólnak. A cikk szerint ezért sok, egykor Ukrajnában tanuló diák nomádként él, országról országra jár az EU-ban, hátha valahol felveszik őket egy egyetemre vagy főiskolára.

A beszámolóik szerint a legtöbb oktatási intézmény azt tanácsolta nekik, hogy térjenek haza Afrikába, és ott tanuljanak tovább.