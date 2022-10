Ismét Kijevet lövik az oroszok

Hétfő reggel rakétatámadások sorozata érte Kijev belvárosát, Ukrajna számos városát és az ukrán energetikai infrastruktúrát. Több városból áramszüneteket jelentettek, de van, ahol a vízellátás is akadozik a lakosság megtörését célzó orosz bombázások eredményeként. A polgári célpontok elleni támadások a Krímet Oroszországgal összekötő Kercsi-híd elleni robbanásra lehetnek válaszok.

Az ukrán főváros hónapok óta távol van a frontvonaltól, de a hétfő reggeli csúcsforgalom idején ismét rakétatámadások érték a város központi, Sevcsenkó negyedét, amely számos kormányzati intézménynek és a történelmi óvárosnak is otthont ad.

Fotó: MTI / AP / Adam Schreck

A támadást a város polgármestere, Vitalij Klicsko is megerősítette Telegram-csatornáján, részleteket későbbre ígérve. A BBC kijevi élő bejelentkezésén is hallható volt az egyik becsapódás és a támadás előtt a légiriadó is megszólalt. Az ukrán fővárost hónapok óta nem érte támadás. A polgármester később csatornáján arra kérte az ukrán főváros lakóit, keressenek menedéket és közölte, hogy a központi utcákat a hatóságok lezárták, a mentés folyamatban van.

A jelentések szerint több halálos áldozata is van a támadásnak, akárcsak a vasárnapi, Zaporizzsja városa elleni ostromlásoknak, amelyek lakóépületeket bombáztak. A Kyiv Independent szerint támadások értek más, frontvonaltól távoli városokat is, így Kmelnyitszkij, Zsitomir, Kijev, Lviv és Dnyipró városát.

Az ukrán főváros és más polgári célpontok bombázása a Krím-félsziget és Oroszországot összekötő Kercsi-híd elleni támadás bosszúja lehet, amelyet Vlagyimir Putyin orosz elnök terrortámadásnak minősített, amiért Ukrajna a felelős. A közösségi média bejegyzései szerint a Kijev elleni támadások folytatódnak.

A Bloomberg információi szerint Odesszát is robbanások rázták meg hétfő reggel. Anton Gerascsenko, az ukrán belügyminisztérium tanácsadója szerint a támadásokat kamikaze drónok segítségével követték el az oroszok, valamint egy videót is közzétett, amelyet szerinte Volodimir Zelenszkij osztott meg a közösségi médiában. Az ukrán elnök irodájának közelében bomba robbant.

President @ZelenskyyUa published a video with the aftermath of the attack on Kyiv. pic.twitter.com/iwLdDHkUmg — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 10, 2022

A tanácsadó szerint eddig 5 halottról és 12 sebesültről tudnak a támadással kapcsolatban. Zelenszkij a Telegram-csatornáján Klicskóhoz hasonlóan arra szólította fel a lakosságot, hogy maradjanak az óvóhelyeken. Az ukrán elnök szerint a munkába siető polgári lakosság és az alvó zaporizzsjaiak elleni támadások is jelzik, hogy az oroszok el akarják törölni az ukrán népet a Földről.

Klicsko Telegram-csatornáján később arról írt, hogy Kijev kritikus infrastruktúráját is érték támadások és megerősítette, hogy áldozatok is vannak. Mihail Podoljak, Zelenszkij tanácsadója szerint a főváros elleni támadások jelzik, hogy az oroszok a harctéren nem is képesek győzni, a polgári lakosságot képesek meggyilkolni, ezért Ukrajnának légvédelemre, rakétavetőkre és nagy hatótávú fegyverekre van szüksége. A BBC tudósítója szerint

Kijev központját a háború során gyakorlatilag most először érték támadások.

Andrij Szadovjij, Lviv polgármestere Telegram-csatornáján arról számolt be, hogy a reggeli támadások következtében a város egyes részei áram nélkül maradtak, és a vízellátás visszaállításán tartalékgenerátorok dolgoznak. Az északkeleti Szumi régió kormányzója, Dmitro Zsivitszkij szintén áramszünetekről számolt be, ami miatt a vízellátással is vannak problémák. Az áram és a víz kimaradásáról számolt be Harkiv polgármestere, Ihor Terehov is, a keleti várost szintén bombázzák az orosz csapatok.

Zelenszkij Telegram-csatornáján arról írt, hogy országszerte az energetikai infrastruktúra a támadások célpontja a polgári lakosság mellett. Az elnök arra szólította a lakosságot, hogy maradjanak az óvóhelyeken a mai napon. A támadásokhoz a politikus szerint is az iráni drónokat használták.