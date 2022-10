Ukrajnát vádolta meg a Krím-félszigetet Oroszországgal összekötő Kercsi-híd elleni támadással – melyet polgári célpont elleni terrortámadásnak nevezett – Vlagyimir Putyin orosz elnök vasárnap, amikor az orosz nyomozóhatóságok vezetőjével, Alexander Basztrikinnel találkozott.

Fotó: AFP PHOTO/ HO/ Satellite image ©2022 Maxar Technologies

Basztrikin az elnöknek elmondta, hogy

a támadást orosz állampolgárok és meg nem nevezett külföldi államok is segítették.

Ukrajna nem vállalta hivatalosan az akciót, ám a robbanást követő órákban kiadott bélyeggel örökítette meg a történteket, melyek bizonyos mértékig tényleg terrortámadás jeleit viselik magukon, legalábbis az esetről készült felvételek alapján egy teherautóba szerelt bomba robbanhatott fel, felvetve az öngyilkos merénylet lehetőségét is.

A Kercsi-híd az orosz csapatok ellátása szempontjából és szimbolikus értelemben is kulcsfontosságú, a Krím-félsziget végleges orosz elfoglalását jelképezi, azt maga Vlagyimir Putyin nyitotta meg átadásakor. A támadás időpontja is szimbolikus arra az orosz elnök 70. születésnapját követő órákban kerülhetett sor. A híd a déli fronton állomásozó orosz csapatok ellátásának szűk keresztmetszete is lehet, és a védelme is ennek megfelelő volt, az azt ért csapás nemcsak működési, de presztízsveszteség is az orosz fél számára – írja a Bloomberg.

Az orosz propaganda alig pár hónapja még azt közölte, hogy a hidat húsz különböző módon is őrzik, köztük katonai delfinekkel is, ezért szinte lehetetlen azt megtámadni.

Only 3 months ago, Russian propaganda was claiming that the Crimea bridge was impossible to attack because of 20 different modes of protection covering it, including military dolphins (#17) https://t.co/gJdON9o4Vl What a colossal failure pic.twitter.com/70ZrQoKXYb — Elizabeth Tsurkov🌻 (@Elizrael) October 8, 2022

Noha vasárnap Oroszország olyan felvételeket tett közzé, mely szerint a híd használható vasúti szállításra, és a támadás az Institute for Study of War (ISW) nevű think tank értékelése szerint sem okoz tartós fennakadást Krím ellátásában, a logisztika terén szaporodhatnak a problémák. Oroszország vasárnap Zaporizzsja lakóépületeinek bombázásával válaszolt az akcióra és hétfőn Putyin találkozik az orosz Biztonsági Tanács tagjaival is. A gyűlést beharangozó Kreml-szóvivő Dmitrij Peszkov nem árulta el a találkozó okát. Utoljára a Biztonsági Tanács szeptember 29-én ülésezett és a részleges mozgósítás kérdéseit vitatta meg.

Az ISW értékelése szerint a háborúpárti orosz katonai bloggerek sürgős válaszcsapást követeltek és az orosz elnök közvetlen kritikáját is megfogalmazták, míg mások a védelmi minisztériumot és a biztonsági erőket tették felelőssé az akcióért. Az ukrán háborúban résztvevő csapatok élén is változás történt a hétvégén, az új parancsnok a légierő éléről érkező, korábban a déli frontot vezető, de Liszicsanszk elfoglalását is levezénylő Szergej Szurovikin, aki Aleppó bombázása idején Szíriában irányította az orosz műveleteket.

Hétfő reggel Kijev központi, Sevcsenszko negyedét, mely több kormányzati épületnek is otthont ad is robbanások rázták meg a város polgármestere, Vitalij Klicskó Telegram üzenete szerint. Részleteket későbbre ígért a bejegyzésben a politikus.