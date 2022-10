Lezárult a szenátusi vizsgálat: mégsem természetes eredetű a Covid, laborból szabadult ki

Megdőlt a Kína által hangoztatott teória, azaz hogy természetes eredetű volt a Covid–19, azaz a világméretű járványt okozó koronavírus-fertőzési hullám. Az amerikai szenátusi vizsgálat ugyanis arra jutott, hogy valószínűleg laborból szabadult ki a vírus. A megdöbbentő vizsgálati eredményt a New York Times is szemlézte péntekre virradóra, ám mint írták: a Richard Burr szenátor vezette bizottság bizonyítékokat nem mutatott be.

Fotó: Koki Kataoka / AFP

A koronavírussal kapcsolatban régóta vita tárgya volt, hogy pontosan honnan is eredhet. Kína és a korai vizsgálatok szerint először Vuhan városának élelmiszerpiacán bukkant fel a fertőzés, még 2019 őszén. Már akkor felmerült, hogy inkább az onnan néhány kilométerre található virológiai labor lehetett a valódi „szülőhelye” a Covidnak, ám ezt Kína azóta is hevesen cáfolja, és hivatalosan semmilyen nemzetközi szervezet nem erősítette meg. Még az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is vizsgálódott a helyszínen, de nem találtak egyértelmű bizonyítékokat.

Most lezárult az amerikai szenátusi vizsgálat is, amely viszont inkább a laborelméletet erősíti. Mint írták: több ok miatt is sokkal valószínűbb, hogy a vírus mesterséges eredetű. Ilyen az, hogy Kína megdöbbentően hamar állt elő a saját vakcinájával, feltehetően már régóta vizsgálták a vírust, hogy sikerüljön elkészíteni a megfelelő gyógyszert.

A 35 oldalas jelentés ugyanakkor a Washington Post szerint leszögezi, hogy a vírust semmiképp sem biológiai fegyvernek szánták.