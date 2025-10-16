Deviza
Zelenszkij örülhet: újabb nyugat-európai ország erősítette meg, átadja nekik az F-16-os flottáját - csak az a baj, hogy az ukrán pilóták még nem állnak készen a vadászgépekre

Belgium megerősítette, hogy átadja Ukrajnának az összes ígért F–16-os vadászgépet.
Andor Attila
2025.10.16, 07:08

Theo Francken belga védelmi miniszter megerősítette, hogy Ukrajna megkapja az összes korábban ígért F–16-os vadászgépet. Mint mondta, a repülőgépeket csak akkor adják át, amikor a pilóták kiképzése és a technikai felkészítés lezárult. Összeszen 30 vadászgépről van szó. – írja a Magyar Nemzet.

F-16
F-16: Belgium Ukrajnának adja a gépeket / Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

Az F–16-osok tehát valóban eljutnak Ukrajnába, de azt még nem erősíthetjük meg, hogy a katonák készen állnak-e azok használatára. 

Kiképzésre van szükség, ami körülbelül egy hónapig tart. 

Ezért amikor a repülőgépek megérkeznek, az nem jelenti azt, hogy azonnal Ukrajnába indulnak
– számolt be róla a 24 TV Theo Francken belga védelmi miniszter nyilatkozatára hivatkozva, amelyet a NATO központjában adott újságíróknak.

Belgium az F–16-osokat fokozatosan vonja ki a hadrendből, mivel új F–35-ösökkel váltja le őket. 

Október 13-án Brüsszel megkapta az első négy F–35-öst a 34 megrendelt gépből. Ez lehetővé teszi, hogy a régebbi F–16-osokat a kétoldalú biztonsági megállapodás keretében Ukrajnának adják át.
Dánia, Hollandia és Norvégia már korábban megkezdte az F–16-osok szállítását Ukrajnába, Belgium pedig a tervek szerint 2028-ig fejezi be a teljes átadást.

El is romlott az egyik F-35-ös 

Extrém kínos: Amerika végre leszállította az első csúcsvadászgépeit a fontos nyugat-európai országnak, de az egyik rögtön lerobbant, fel se tudott szállni 
Megérkeztek az első F–35A harci repülőgépek Belgiumba, megkezdve az elavult F–16-osok leváltását és a légierő modernizálását. Műszaki hiba miatt azonban egy gép az Azori-szigeteken ragadt, így az ünnepélyes ceremónián csak három ötödik generációs vadászgépet fogadhattak.
Belgium még 2018-ban rendelte meg az első 34 F–35A-t, majd további 11-et szerzett be, amivel a flottát 45 gépre bővítette – írja a JETfly.

A pilóták az Egyesült Államokban készülnek fel a gépek irányítására, amelyeket a florennes-i és kleine-brogel-i bázisokon állomásoztatnak majd. A teljes átállás várhatóan 2028-ra fejeződik be, amikor az F–35A-k átveszik a légierő fő szerepét az elöregedő F–16-osoktól.

 

