Súlyos döntést hozott a Magyar Nemzeti Bank: valami nagyon nincs rendben a székháza felújításánál – megtörtént a feljelentés, Varga Mihály rendet tesz a jegybanknál

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) feljelentést tett a Szabadság téri székház felújításával összefüggésben felmerült hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt - közölte a jegybank az MTI-vel csütörtökön.
Andor Attila
2025.10.16, 07:26
Frissítve: 2025.10.16, 07:39

A feljelentés alapjául a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának felkérése alapján készített szakértői jelentés szolgál, amely a székház felújítását jogi, műszaki, műemléki és építésgazdasági szakértők bevonásával vizsgálta.

feljelentés
Feljelentés: valami nem volt rendben az MNB-székház felújításánál - megtörtént a feljelentés / Fotó: Teknős Miklós

A közlemény szerint 

a szakértői jelentés azt is rögzíti, hogy a Magyar Nemzeti Bankot vagyoni hátrány érte, amely alapján a jegybank igazgatósága a rendelkezésre álló valamennyi jogi eszközt igénybe veszi a felmerült kár orvoslása érdekében.

Az MNB új vezetése elkötelezett a felelős és átlátható gazdálkodás mellett. Ennek érdekében hivatalba lépését követően mindenre kiterjedő vizsgálatot folytatott le, valamint áttekintette és racionalizálta a jegybank működését - emelték ki a közleményben, hozzátéve: az új vezetés hivatalba lépése óta hangsúlyozza, hogy a jegybank a jövőben a törvényi mandátumának megfelelő tevékenységek mentén alakítja működését, az ezen kívül eső tevékenységeket mérsékli.
 

