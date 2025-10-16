Nagy bejelentés: itt épül meg Magyarország új, kétszer két sávos gyorsforgalmi útja, egészen Ausztriáig ér majd – megvan a dátum, mikor adják át
A tervek szerint 2030 végére készülhet el az M87-es gyorsforgalmi út Szombathelyről Kőszegre, illetve az országhatárig vezető 16,3 kilométeres szakasza, és ehhez illeszkedve 15,8 kilométernyi országos kezelésben lévő alsóbbrendű út felújítása, valamint néhány kilométernyi új út építése - mondta az Építési és Közlekedési Minisztérium helyettes államtitkára egy lakossági fórumon.
Nyul Zoltán kiemelte: a tervezési szakasz érdemi része már lezárult, a szükséges hatósági engedélyeket megszerezték, illetve azokat is megszerzik, amelyek a hosszas előkészítés során esetleg már lejártak.
Ismertetése szerint 8,5 kilométeres hosszúságban új nyomvonalon épül meg a 87-es és a 89-es főút összekötésével a Szombathelyt északi irányból elkerülő út hiányzó szakasza, új körforgalmú csomópontokat alakítanak ki a 86-os, 87-es és 89-es főutak csatlakozásánál, a tervezett út csatlakozik a már meglévő 86-os gyorsforgalmi úthoz és a megépülő 87-es autóúthoz.
Hozzátette:
az M87-es Szombathely-Kőszeg közötti szakaszán 2x2 sávon haladhat majd a forgalom, óránként 110 kilométeres sebességgel.
Nyul Zoltán emlékeztetett arra, hogy a tervezésre a magyar kormány 2024 júniusában 2 milliárd forintot biztosított, a teljes beruházás költsége - becslése szerint - a Szombathely-Körmend közötti M86-os autóút megépítésének költségeivel együtt elérheti akár a 250-300 milliárd forintot.
Szólt arról is, hogy az építéshez szükséges területek megszerzése - az érintettekkel történő megállapodások útján - jelenleg is folyik, az év végére pedig befejeződhet, ezután 2026-ban a szakemberek elvégezhetik a szükséges régészeti kutatásokat, a tényleges építés pedig 2027-2030 között indulhat.
Az államtitkár tájékoztató előadásában úgy fogalmazott: a
87-89-es számú főutak Szombathely északkeleti elkerülője és az M87-es gyorsforgalmi út a Nyugat-dunántúli közlekedési gerinchálózat egyik legfontosabb, hiányzó láncszeme.
A fejlesztés célja - szavai szerint - a vasi vármegyeszékhely tehermentesítése, az ipari parkok, illetve az osztrák határ gyors elérhetőségének biztosítása.
Az államtitkár kitért arra is, hogy a közútfejlesztéssel párhuzamosan zajlik a térségben a Szombathely-Kőszeg között vasútvonal korszerűsítése, mint mondta, a szakasz villamosítása már az autóút megépítése előtt befejeződik.
Készül az M49-es is
Már közel kész pályát tudott filmezni az első 10 kilométeren a Magyar Építők stábja az M49-es épülő szakaszán. A Duna Aszfalt generálkivitelezésében épülő Mátészalka–Ököritófülpös szakasz keleti részén ugyanis már a befejező munkák zajlanak. Mint írják, az M3-ashoz közelebbi szakaszon már felfestett utat, a nyugatabbra eső részeken pedig látványos aszfaltozást tudtunk rögzíteni. A beszámoló szerint, a nyugatabbra eső területeken ugyanakkor az aszfaltozás látványos képeit tudtuk megörökíteni – a szakaszos előrehaladás miatt ugyanis a különböző részek eltérő fázisban tartanak. Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházása terv szerint jövő ősszel zárul.