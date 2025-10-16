Lejár egy fontos irat érvényessége, több százezer magyarnak kell megújítania: az év végéig maradt rá idő, utána megszűnik – a posta jó előre figyelmeztetett
Mintegy 2 millió postai meghatalmazás fog lejárni idén. A Magyar Posta tájékoztatója szerint a megújítás elmulasztása esetén a jogosultság megszűnik – írja a BEOL.
A Magyar Posta már júniusban figyelmeztette a lakosságot, hogy a 2017. július 24. előtt kiadott, visszavonásig érvényes postai meghatalmazások 2025. december 31-én automatikusan lejárnak. Közel 400 ezer címhelyen mintegy 2 millió meghatalmazást kell megújítani.
A postai meghatalmazás olyan esetekben lehet jó, ha valaki nem tudja személyesen átvenni a személyes átadást igénylő postai küldeményeit. A meghatalmazás segítségével a meghatalmazott ismerős átveheti a meghatalmazásban szereplő névre és címre érkező leveleket, csomagokat és egyéb küldeményeket.
A postai meghatalmazás lehet teljes körű, de szólhat csak bizonyos meghatározott küldeménytípusokra is:
- levél,
- utalvány,
- nyugdíj utalvány,
- csomag,
- időgarantált küldemény,
- értékküldemény,
- hivatalos irat,
- távirat,
- vakok írása.
A Magyar Posta közleménye szerint az ügyfelek többsége a teljes körű, valamennyi küldeményre érvényes meghatalmazást részesíti előnyben.
Hogyan lehet megújítani a lejáró postai meghatalmazást?
A lejáró postai meghatalmazás megújítása személyesen és online is történhet:
- online megújítás: ÉnPostám regisztráció és hitelesítés után pár kattintással elvégezhető.
- személyes megújítás: a Posta honlapjáról letölthető nyomtatvány kitöltésével és leadásával.