Az év végéhez közeledve lassan kijelenthetjük, hogy a mesterségesintelligencia- (AI) sztori nemhogy nem fulladt ki, de egyre meghatározóbb szerepet tölt be a technológiai világ fejlődésében. A tőzsdei teljesítményekre is gyors pillantást vetve láthatjuk, hogy a nagy csipgyártók, az AI-kapcsolt vállalkozások vagy a felhőszolgáltatásokra fókuszáló cégek is rekordot rekordra halmozva okoznak pozitív meglepetéseket a befektetőknek.

Nvidia: mindent visz a cég – és nem csak a tőzsdén / Fotó: Hephaist0s

Mindent visz az Nvidia – és nem csak a tőzsdén

Az AI-forradalom egyik nagy nyertese az Nvidia , amelyet talán nem szükséges bemutatni, hiszen mára a legértékesebb vállalattá nőtte ki magát, a 4 ezermilliárd dolláros piaci kapitalizációt is meghaladva ezzel. Ráadásul az elmúlt években a tőzsdén is könnyedén felülteljesítőnek számított, hiszen 2023 év eleje óta több mint 12-szeresére nőtt a részvény árfolyama:

2023-ban 239 százalékot,

2024-ben 171 százalékot,

2025-ben eddig 34 százalékot emelkedett a részvény.

A dinamikus növekedés mögött elsősorban a csipek iránti stabil kereslet áll, így újabb és újabb nagyobb mértékű megrendelések biztosítják a jövőbeli értékesítés fenntartását is. Ezzel együtt a folyamatos fejlesztések is zajlanak a cégnél, hiszen az adatközponti GPU piacán uralkodónak számító Nvidia az elmúlt időben újabb partnerséget kötött az OpenAI-jal, emellett korábban az Intelben való részesedését jelentette be a cég, amellyel a PC- és a kis szerverpiacokra való belépést alapozhatja meg a társaság.

Persze a versenytársak is folyamatos fejlesztéseket, újításokat és partneri egyezségeket jelentenek be, hogy felvegyék a versenyt az Nvidiával szemben, hiszen a hatalmas keresleti igény mellett szükség is lehet a diverzifikációra,

de a vezető piaci pozíció egyelőre nem forog veszélyben.

Emellett az Nvidia térnyerésével a vele szorosan együttműködő cégek is profitálhatnak a fejlődésből, két kulcsfontosságú technológiai partner emelhető ki (Micron és TSMC), amelyekkel az elmúlt időben még jobban elmélyítette az együttműködést a cég elsősorban az AI-csipgyártás, valamint a memóriafejlesztés területén.