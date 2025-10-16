Káosz Amerikában: naponta 5000 milliárd forint ég el – a katonák fizetésére se lesz pénz

Az amerikai szenátus szerdán ismét elutasította az átmeneti költségvetést, ami lehetővé tenné a szövetségi kormányzati intézmények működésének újraindulását.

A kialakult helyzet naponta 5 ezermilliárd forintnak megfelelő kárt okoz az amerikai gazdaságnak / Fotó: AFP

A kongresszus felsőházában október eleje óta kilencedik alkalommal került szavazásra az ideiglenes büdzséről szóló határozat. Az elfogadáshoz minősített többségre, azaz a 100 tagú szenátusban 60 szavazatra van szükség, ami azt jelenti, hogy legkevesebb 7 demokrata szenátornak is meg kellene szavaznia a javaslatot, ugyanakkor eddig csak hárman voltak hajlandók a republikánus többséggel voksolni a hivatalok újranyitása érdekében.

Mike Johnson, a kongresszus alsóháza, a képviselőház republikánus elnöke szerdán arra hívta fel a figyelmet, hogy a Fehér Ház minden igyekezete csak átmeneti lehet, hogy költségvetési átcsoportosítások révén a hadsereg tagjai megkapják kétheti járandóságukat. Hangsúlyozta, hogy a tovább húzódó politikai patthelyzet nyomán fennáll a kockázat, hogy október végén már a katonák sem jutnak hozzá fizetésükhöz. J. D. Vance alelnök a hét végén egy interjúban jelezte, hogy a Fehér Ház akár a vámokból származó bevétel terhére is biztosítani fogja a katonák ellátását, valamint bizonyos szociális segélyeket.

Mike Johnson szerdán a demokraták által előidézett helyzetről beszélt, és azt állította, hogy a másik párt képviselői a kormányzat megbénításának árán is kitartanak követelésük mellett.

A demokraták feltételeinek középpontjában a széles körű, szociális alapú egészségügyi ellátás fenntartása áll. A republikánusok szerint a demokrata követelés arról szól, hogy az Egyesült Államokban illegálisan tartózkodó bevándorlók továbbra is ingyenes egészségügyi ellátáshoz jussanak.

Egy szövetségi bíró szerdán ideiglenesen megtiltotta a Trump-adminisztráció számára, hogy a kormányzati leállás idején elbocsásson szövetségi alkalmazottakat az érintett intézményeknél. Susan Illston bíró San Franciscóban kiadott határozata szerint az adminisztráció „megfontolás nélkül cselekszik”.

A Fehér Ház igazgatási és költségvetési irodájának igazgatója a múlt héten közölte, hogy megkezdődnek a korábban kilátásba helyezett leépítések, amelyek során a leállás időszakát kihasználva az átmeneti szabadságra küldött közalkalmazottak közül többeket véglegesen elbocsátanak. A Trump-adminisztráció a szövetségi intézmények létszámcsökkentését hivatalba lépésekor határozta el a takarékosság jegyében.