Az afganisztáni elit Nemzeti Hadsereg kommandósai, akiket az Egyesült Államok és nyugati szövetségeseik hátrahagytak a kivonuláskor, most csatlakozhatnak Oroszországhoz az Ukrajna elleni harcokban – írta meg a Foreign Policy. Több afgán katonai forrás szerint az USA által kiképzett könnyűgyalogság, amelynek tagjai majdnem húsz éven keresztül harcoltak az amerikai csapatok mellett Afganisztánban, végképp az oroszok oldalára billentheti a mérleget az ukrán hadszíntéren.

Fotó: Haroon Sabawoon / AFP

Amikor az USA és a többi ország 2021 augusztusában kivonult Afganisztánból, és átengedte az országot a táliboknak,

nagyjából 20-30 ezer afgán kommandóst hagyott magára.

A rohamléptekkel távozó nyugatiak csak néhány száz magas rangú tisztet evakuáltak a köztársaság összeomlásakor. A tálibok a hírek szerint üldözték az összeomlott kormány hátramaradt híveit, akik kénytelenek voltak a regionális szomszédokhoz menekülni. Sokan közülük azonban még mindig Afganisztánban vannak, és bujkálnak a tálibok elől.

Putyin atomcsapást vezényelt le egy gyakorlaton, amelyen visszacsaptak Az orosz hadsereg parancsnokaként atomcsapást vezényelt le egy hadgyakorlaton szerdán Vlagyimir Putyin orosz elnök. A gyakorlaton őket érte nukleáris támadás, és visszacsaptak.

Az Egyesült Államok csaknem 90 milliárd dollárt költött az afgán nemzetvédelmi és biztonsági erők építésére.

A köztársasági haderő összességében nem volt kifejezetten erősnek mondható, amit az is jól bizonyít, hogy néhány hét alatt felülkerekedtek rajtuk a tálibok, amint Amerika távozott. Viszont abban egyetértés van, hogy az afgán kommandósok elit alakulatnak számít, hiszen az amerikai haditengerészet kommandósai és a brit különleges légiszolgálat képezte ki őket.

Fotó: AFP

Bár éveken keresztül a nyugati erőkkel harcoltak együtt, a tavaly augusztusi kivonulás miatt az afgán katonák könnyű célpontjai lettek az orosz toborzóknak. Sem az Egyesült Államok, sem Nagy-Britannia nem foglalkozik a magukra hagyott afgán kommandósokkal, sokan a mai napig a letelepedési engedélyüket várják valamelyik baráti országban. Mivel ezek az emberek most munkanélküliek, és a kilátásaik sem a legjobbak, Oroszország könnyen magához csábíthatja őket. Egy névtelenségét kérő egykori magas rangú afgán tiszt szerint a

harcedzett afgán kommandósok Moszkva oldalára billentenék a háború mérlegét.

Hozzátette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök kifejezetten eltökélt az afgánok toborzása mellett.

Ukrajna szerint az orosz tankok gyorsabban lesznek Budapesten, minthogy a magyar kormány felhívná Moszkvát Súlyos figyelmeztetést kapott Orbán Viktor az ukrán külügytől.

Egy másik afganisztáni katonai forrás arról beszélt, hogy a volt afgán kommandósokat a Wagner csoport kutatja fel és szervezi be az orosz seregbe. Az afgán különleges erők néhány korábbi tagja arról számolt be, hogy WhatsApp és Signal alkalmazásokon keresztül vették fel velük a kapcsolatot. Állításuk szerint a Wagner emberei keresték fel őket, nem a hivatalos orosz hadsereg. Azt ajánlották a veterán katonáknak, hogy csatlakozzanak egy szervezethez, amelyet orosz idegenlégiónak neveztek.

Becslések szerint akár 10 ezer volt afgán kommandós is Ukrajnába indulhat.

Az egyik katonai forrás úgy fogalmazott:

Nincs országuk, nincs munkájuk és nincs jövőjük. Egyszerűen nincs veszítenivalójuk.

Az ügyet ismerő forrás arról is beszélt, hogy ezeket az egykori katonákat nem nehéz beszervezni.

Napi 3-4 dollárért várnak munkát Pakisztánban vagy Iránban, vagy napi 10 dollárért Törökországban. Ha a Wagner vagy bármely más hírszerző szolgálat odajön egy sráchoz, és felajánl 1000 dollárt, hogy újra harcos legyen, nem utasítja el.

A Foreign Policy azt írja, hogy megszerzett egy toborzási üzenetet. A szöveg egy központi, egységes megfogalmazás jegyeit mutatja.

Aki jobb bánásmódra és forrásokra vágyik, azt várjuk Oroszországban. Ehhez adja meg a nevét, apja nevét és a katonai rangját

– áll az üzenetben. A címzetteket arra kérik, hogy segítsenek megtalálni az egységük többi tagját is. Az afgán televízió arról számolt be, hogy az ajánlatban szerepel az orosz állampolgárság is.

A Foreign Policy megszólaltatott egy 35 éves kapitányi rangú katonát, akinek van négy kisgyereke. A férfi elmondta, hogy még mindig bízik benne, hogy egyszer letelepedhet Nagy-Britanniában.