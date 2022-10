Belekavarhat a reggeli kávénkba a brazil elnökválasztás – Orbán Viktor is üzent Bolsonaro a nagy cégek embere, míg Lula a farmerek és az őslakosok szószólója. Mostanáig a síkvidéki, nagy táblás, vegyszerrel védett, napsütötte tömegkávé termelői voltak lépéselőnyben. Még a földek túlművelését is elnézték nekik. Most lélegzethez juthatnak az erdei kis parcellák és a fenntartható ültetvények. Ami nem csak a különleges kávék bolondjainak jó hír, de a brazil kávétermelés hosszú távú érdekeivel is egybeesik az erdőirtások megfékezése.