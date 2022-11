Egy török vállalat, a Karpowership tárgyalásokat folytat az odesszai hatóságokkal, hogy „erőműhajókat” küldjön az egymilliós kikötőváros közelébe, amivel áramot szolgáltatnának Ukrajnának.

Fotó: Ozan Kose / AFP

Tárgyalunk az odesszai vezetőkkel és az Ukrenergo áramszolgáltatóval, hogy három, összesen 300 megawatt teljesítményű úszó erőművet irányítsunk a város közelébe

– mondta Zeynep Harezi, a vállalat kereskedelmi műveletekért felelős igazgatósági tagja a Nikkei Asia portálnak. Szerinte a hajókat üzembe helyezték és készen állnak, így akár három héten belül megkezdhetik az energia termelését, a tárgyalások gyorsaságától függően.

Harezi, közölte, hogy a műszaki és kereskedelmi kérdések tisztázása mellett biztonsági garanciára is szükség van, így szükség lehet az ENSZ segítségére is. Oroszországról nem beszélt, de Moszkva jóváhagyása is szükséges lehet a művelethez.

Szerinte a három úszó erőmű 300 megawatt teljesítménye körülbelül 1 millió ukrán háztartást láthatna el árammal.

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, az orosz erők iráni kamikaze drónokkal, cirkálórakétákkal és tüzérséggel szakadatlanul támadják az ukrán energetikai infrastruktúrát, így rengeteg ember marad áram és más szolgáltatások nélkül. Törökország a háború eleje óta próbál közvetíteni a hadviselő felek között: NATO-tagként nem hozott szankciókat Oroszországgal szemben, sőt aktívan kereskedik Moszkvával, miközben drónokat szállít Ukrajnának és kulcsszerepe van az ukrán gabona világpiacra való juttatásában. A úszó erőművek illenének az eddigi török külpolitikába.

A Karpowership jelenleg tárgyalásokat folytat több az ázsiai országgal is, így beszállnának Szingapúr, Malajzia, Vietnámmal, Banglades, Indonézia, Japán és Srí Lanka energiaellátásába is. Az orosz média szerint a vállalat Moszkvával is megbeszéléseket folytat, amit a cég vezetése tagadott.