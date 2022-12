Drámai szintre ért a migrációs válság Ausztriában, ezért Bécs továbbra sem támogatja Bulgária és Románia csatlakozását az Európán belül szabad mozgást biztosító schengeni övezetbe – jelentette ki Karl Nehammer osztrák kancellár pénteken újságíróknak, beiktatásának első évfordulója alkalmából nyilatkozva.

Fotó: Shutterstock

A kancellár szerint Ausztriában több mint 100 ezren kértek menedékjogot csak idén, háromnegyedüket viszont egyik EU-tagországban sem regisztrálták. Elmondta, hogy a felmérések szerint a regisztráció nélküli menedékkérők 40 százaléka a Törökországon, Bulgárián, Románián és Magyarországon keresztül vezető útvonalon érkezik Ausztriába, emiatt pedig Bécs nem tudja elfogadni a schengeni övezet bővítését.

Nehammer azt is közölte, hogy elengedhetetlen, hogy csökkenjen az illegális bevándorlók száma, mert álláspontja szerint csak ezután lehet biztonsággal arra alapozni, hogy az EU külső határai Bulgáriánál és Romániánál is rendeltetésszerűen működnek, és ez kell ahhoz is, hogy Ausztria szabad jelzést adjon a két országnak.

A politikus mindezzel párhuzamosan kiemelte a Magyarországgal és Szerbiával folytatott közös munka sikerességét. Ezeknek a biztonsági partnerségeknek az a céljuk, hogy Szerbia visszavonja vízummentességét. Ennek célravezetőnek kell lennie: Szerbia ugyanis azt ígérte, hogy az év végével felfüggeszti a vízummentességet India számára, ezzel pedig több mint 10 ezerrel csökkenne a benyújtott menedékjogi kérelmek száma. Nehammer hangsúlyozta, hogy Tunézia esetében ez már sikeresnek bizonyult, s jóval kevesebb menedékjogi kérelem érkezik tunéziai állampolgároktól.

Az osztrák kormányfő péntek délután Athénban tárgyalt, és találkozott Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnökkel is, akivel – mint arról a Twitteren beszámolt – elsősorban az energiabiztonságról cseréltek eszmét, de szó esett az illegális bevándorlás elleni küzdelemről is, méltatták a két ország közti együttműködést.

Sehr gutes Treffen mit dem griechischen Premierminister @kmitsotakis in Athen. Wir haben insbesondere über die Energieversorgungssicherheit in Europa & die wichtige Rolle Griechenlands bei der Erschließung neuer Energiequellen gesprochen. Danke für den guten Austausch! pic.twitter.com/BqRTUEqsMz — Karl Nehammer (@karlnehammer) December 2, 2022

Nehammer pénteken telefonon beszélt Rumen Radev bolgár köztársasági elnökkel, majd Klaus Iohannis román államfővel tárgyalt szintúgy Athénban. A találkozón – és már előtte Radevnek – az osztrák kancellár megismételte Bécs említett sérelmeit, a román elnök azonban tagadta, hogy országában nem volna hatékony a határvédelem.

Semmiféle ellenőrzés nélküli migránsáramlás nincs Romániában, és soha nem is volt

– szögezte le Iohannis.

Az uniós tagországok belügyminiszterei csütörtökön ülnek össze, és tárgyalnak Románia, Bulgária és Horvátország schengeni felvételéről. Az övezet kibővítését kizárólag az összes tagállam beleegyezésével határozhatják el.

A két ország csatlakozását nem csak az osztrákok, de több más tagállam is ellenzi.