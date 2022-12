Átkeresztelnék a koronavírust a kínaiak

Kínának meg kell változtatnia a Covid–19 hivatalos nevét, hogy egyértelmű legyen, a betegségnek már egy mutálódott fajtája terjed – mondta a hagyományos kínai orvoslás egyik vezető hatóságának orvosszakértője. Hozzátette, hogy ezzel együtt továbbra is biztosítani kell a tüneteket produkáló betegek otthoni karanténba helyezését.

A lakosság fokozatosan visszakapja az életét Kína városaiban.

Fotó: China News Service / Getty Images

Gu Xiaohong a Beijing Daily állami tulajdonú lapnak azt mondta, hogy a kínai Covid-stratégiát át kell alakítani – írta meg a Reuters. Eddig a kínai hatóságok a széles körű tesztelésre és a pozitív esetek karanténba zárására helyezte a hangsúlyt. Gu szerint itt az ideje az aktív megelőzés kialakításának és a fertőzöttek otthoni kezelésének.

A szakértő arról is beszélt, hogy az általa vezetett Kínai Orvostudományi Szövetség fertőző betegségekkel foglalkozó csoportja konszenzusra jutott azzal kapcsolatban, hogy a vírus neve mellett a teljes leírását meg kellene változtatni.

A szakértők szerint az átnevezéssel és az új jellemzők összegyűjtésével egyértelműsíteni lehetne az emberekben, hogy már nincs veszély, nem kell félniük a betegségtől.

Ezek a kijelentések összhangban vannak a kínai állami médiában tapasztalható, egyre enyhébb Covid-kommunikációval. Kínában a több várost is érintő tüntetések és demonstrációk után kezdett a hatalom enyhíteni a zéró-Covid-politika miatt hozott korlátozásokon. Azóta a hivatalos retorika is jóval lazább a betegség kapcsán. A hatóságok már nem tüntetik fel annyira veszélyesnek a koronavírust, illetve több hírügynökség is azt írja, hogy

a legnehezebb időszakot maga mögött hagyta az ország.

Most mindenki azt várja, hogy a korlátozások elengedésével Kína ismét a gazdasága erőteljes felpörgetésére fog koncentrálni.