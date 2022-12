A szerb hadsereget az elmúlt években többször is fokozott készültségbe helyezték a Koszovóval fennálló feszültségek miatt. Erre legutóbb novemberben került sor, miután a szerb kormány állítása szerint több drón is Koszovó irányából lépett be a szerb légtérbe – írja a The Guardian. Milos Vucevic védelmi miniszter hétfőn jelentette be, hogy Aleksandar Vucic szerb elnök elrendelte a szerb hadsereg a legmagasabb szintű készültségbe helyezését. Kiemelte, hogy a balkáni országnak a közelmúltbeli lövöldözések és blokádok miatt egyre feszültebbé vált a viszonya a szomszédos Koszovóval. A szerb elnök azt is elrendelte, hogy a különleges fegyveres erők létszámát a jelenlegi 1500-ról 5000-re növeljék.

Fotó: AFP

December 10-én az észak-koszovói szerbek barikádokat emeltek, hogy tiltakozzanak egy volt rendőr letartóztatása ellen, akit azzal gyanúsítanak, hogy részt vett albán nemzetiségű rendőrök elleni támadásokban. A blokádok egybeestek a bejelentett lövöldözések számának növekedésével, a legutóbbi vasárnap történt – közölte a NATO vezette békefenntartó erő, a KFOR.

Észak-Koszovóban különösen feszült a helyzet november óta, amikor a koszovói rendőrségnél, valamint az igazságszolgáltatásban dolgozó több száz szerb nemzetiségi alkalmazott, köztük bírák és ügyészek, felmondtak.

A szerb nemzetiségi dolgozók az ellen a megosztó döntés ellen tiltakoztak, amely megtiltotta a Koszovóban élő szerbeknek a Belgrádban kiadott rendszámtáblák használatát.

Ezt az intézkedést Koszovó végül eltörölte, a tömeges munkabeszüntetések azonban biztonsági vákuumot hoztak létre Koszovóban.

Pristina megpróbálta kitűzni a december 18-i helyi választást a szerbek lakta településeken, de elhalasztották, miután a bejelentés széles körű felháborodást váltott ki, és a legfőbb szerb nemzetiségi politikai párt bejelentette a választások bojkottálását.

A legutóbbi erőszakos cselekmény vasárnap történt, amikor lövések dördültek el a KFOR békefenntartó erőkhöz beosztott lett katonák irányába. A KFOR vizsgálja az incidenst, s mint közölte, sérülés vagy anyagi kár nem keletkezett. Ana Brnabic szerb miniszterelnök a múlt héten úgy nyilatkozott, hogy Szerbia a fegyveres konfliktus szélén áll Koszovóval szemben. A koszovói biztonsági tanács Szerbiát tette felelőssé a kapcsolatok legutóbbi megromlásáért.

Az 1,8 millió lakosú, többségében albán etnikumú Koszovóban mintegy 120 ezer szerb él.