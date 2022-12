Majdnem egymillió külföldi látogató érkezett Japánba novemberben, amely az első teljes hónap volt azóta, hogy több mint két év után feloldották a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokat. A szerdán nyilvánosságra hozott adatok szerint a múlt hónapban 934 500 külföldi turista és üzletember látogatott a szigetországba. Ez majdnem a duplája az októberinek, de alig egyharmada a 2019-es szintnek.

A külföldi turisták kihasználják a jen gyengeségét.

Fotó: Kyodo News / Getty Images

„Észak-Amerikából most nagyon nagy a kereslet Japán iránt” – nyilatkozta a Reutersnek már az adat közlése előtt Virgilio Russi, az Air Canada nemzetközi eladásokért felelős alelnöke. Az érdeklődök száma több mint kétszerese a 2019-esnek, ami elsősorban annak köszönhető, hogy üzleti ügyekben a fókusz átkerült Kínáról Japánra, a turisták pedig kihasználják a jen jelenlegi gyengeségét – tette hozzá.

„Költségszempontból Japán most meglehetősen észszerű választás” – fogalmazott.

Bár a jen árfolyama emelkedett a héten, miután a referenciahozamok magasabb szintre engedésével a Bank of Japan monetáris szigorítást hajtott végre, az idén így is 13 százalékkal gyengébb az amerikai dollárhoz képest. Kína pedig elemzők szerint március–április előtt aligha nyitja meg a határait, annak ellenére, hogy enyhített az eddigi szigorú zérótolerancia politikáján.

Az idén eddig 2,46 millió külföldi látogató érkezett Japánba a turisztikai hivatal (JNTO) adatai szerint. Ez csupán töredéke az utolsó teljes koronavírus-járvány előtti évben, 2019-ben mértnek, amikor rekordszámú, 31,8 millió ember utazott a szigetországba. A szigorú korlátozásokat október 11-én oldották fel, és Kisida Fumio arra számít, hogy a turizmus hozzájárul a gazdaság fellendítéséhez. A kormányzat célja 5 ezermilliárd jenes bevételhez jutni a turizmusból, ez azonban nem lesz könnyű, mivel a szektor munkaerőhiánnyal küzd, a kulcsfontosságú piacnak számító Kínából pedig sokan nem utazhatnak külföldre. (Egy jen 2,87 forint.) 2019-ben rekordszámú, 9,5 millió kínai látogatott Japánba, ők adták az összes turista majdnem harmadát.

Az ország egy részén két méternél is több hó hullott.

Fotó: Koji Ito / AFP

Most ráadásul nem is lehet Japánba utazni, az országban ugyanis ítéletidő tombol, a hét végén elkezdődött havazás legkevesebb három halálos áldozatot követelt. Az ország északnyugati részén százak rekedtek autójukban az utakon, a vonatközlekedés akadozik, és háztartások ezreiben nincs áram. Niigata, Jamagata és Aomori prefektúrában helyenként már két méternél is több hó hullott, és bár az időjárás ideiglenesen jobbra fordult, a hétvégére újabb hóvihar várható a régióban.