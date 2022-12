Titkos vonatút és orosz tengeralattjárókra vadászó NATO-repülők – így „csempészték” Amerikába Zelenszkijt

Az egész világot meglepte Volodimir Zelenszkij washingtoni útja, az ukrán elnök a háború februári kirobbanása óta először hagyta el hazáját és teljes titokban Washingtonba látogatott. Az egész annyira titkos volt, hogy a Fehér Ház már csak akkor jelentette be, amikor Zelenszkij gépe néhány órára volt az Egyesült Államoktól. Habár nem volt egyszerű megszervezni, a BBC-nek mégis sikerült megtudnia néhány részletet a „csempészésről”.

Volodimir Zelenszkij megérkezett Washingtonba. Fotó: Anadolu Agency via AFP

Bár a látogatásról már hónapok óta mentek az egyeztetések, Zelenszkijék csak a két elnök december 11-i beszélgetése után három nappal bólintottak rá. Ekkor indulhatott csak el az út megszervezése, amelyet villámgyorsan kellett összehozni. Az elnöki látogatások szervezése békeidőben is titkosak, de háborús övezetből kihozni politikusokat még kiemeltebb figyelmet és szigort követelnek.

Az útról valószínűleg Zelenszkij közvetlen környezetében is csak kevesen tudtak, hiszen kedden az ukrán elnök még a fronton járt, ahol katonáit köszöntötte. Ezután azonban már nem tért vissza Kijevbe, hanem egy éjszakai vonattal Lengyelország felé vette az irányt. Repülővel ugyanis óriási kockázat lett volna utazni az orosz rakéták miatt. Szerda reggel érkezett meg Przemysl városába, ahol már várta őket egy amerikai autókból álló konvoj – írta a BBC.

Az ukrán delegációt a lengyel rzeszówi repülőtérre vitték, ahová néhány órával korábban érkezett meg az amerikai légierő különgépe.

Az út innen Németországon és Nagy-Britannián át vezetett, de mielőtt kiléptek volna a nemzetközi vizek fölé, NATO-kémrepülőknek kellett átfésülniük a terepet. A gépek radarokkal ellenőrizték, hogy nincsenek-e a közelben orosz tengeralattjárók, amelyek sokszor megfordulnak arra. A különgépet amerikai vadászgépek is kísérték, amelyek Angliából szálltak fel.

Zelenszkij végül amerikai idő szerint délben landolt Washingtonban, nagyjából 10 órás út után. Ekkor sem lélegezhetett fel ugyanakkor, hiszen egy névtelenséget kérő, magas rangú ügynök elmondása szerint az Egyesült Államokban jelentős kémhálózattal rendelkezik Oroszország és

bármikor fennállhatott a veszélye, hogy lecsapnak rá, amely álomszerű lett volna Moszkvának: Amerikában végezhettek volna az ellenségükkel, Washingtonra kenve az egészet.

Éppen ezért a szokásosnál is jóval kiemeltebb titkosszolgálati védelmet kapott az ukrán elnöki konvoj, miközben a Fehér Házba tartottak. Az aggodalom ugyanakkor végül felesleges volt, hiszen a látogatás különösebb fennakadás nélkül zajlott le, Zelenszkij pedig azóta már egy rövid lengyelországi kitérő után haza is tért, de előbb Andrzej Duda lengyel államfővel is találkozott.

Pénteken már ismét az elnöki asztalától jelentkezett be közösségi oldalán.