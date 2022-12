Zelenszkij üzent: csak idő kérdése, mikor kell erősebb eszközöket bevetni

Volodimir Zelenszkij élesen bírálta az Európai Unió, a G7-csoport és Ausztrália által elfogadott olajársapkát, mert véleménye szerint „gyenge szankció”, amely nem elég ahhoz, hogy megállítsa Oroszországot. Az ukrán elnök ismét azt kérte szövetségeseitől, fokozzák a szankciós nyomást az oroszokon.

Fotó: Martin Bernetti / AFP

Oroszország már eddig is hatalmas veszteséget okozott az egész világnak azzal, hogy szándékosan destabilizálja az energiapiacot. Csak idő kérdése, mikor kell erősebb eszközöket bevetni

– jelentette ki Zelenszkij.

Néhány órával korábban még Andrij Jermak, az ukrán elnöki iroda vezetője örömmel fogadta a hírt, hogy a G7-országok és Ausztrália is csatlakoznak az árplafon bevezetéséhez, és csupán az volt az ellenvetése, hogy túl magas a megszabott összeg, ő 60 helyett 30 dollárban állapítaná meg a maximumot. Sokáig egyébként Lengyelország is ezt az árat szabta meg. (A legújabb tervek között szerepel egyébként az is, hogy az ársapka mindig legalább 5 százalékkal olcsóbb legyen a piaci átlagárnál.)

Az oroszok már az első pillanattól kezdve azt kommunikálták, hogy az Európai Unió országai az ársapka bevezetésével saját biztonságukat veszélyeztetik. Később Moszkva egyenesen törvénytelennek nevezte az intézkedést, a washingtoni orosz nagykövetség a Telegramon megosztott üzenetében a szabadpiaci elvek átírásának nevezte a döntést, hangsúlyozva, hogy

az efféle lépések elkerülhetetlenül a bizonytalanság és a nyersanyagárak növekedését eredményezik.

A TASZSZ orosz hírügynökségnek nyilatkozó oroszt tisztviselők szerint a Nyugat azokat a problémákat próbálja ezekkel az eszközökkel megoldani, amelyeket ő maga hozott létre.

Eközben több, mint 500 ukrán településen nem volt áram vasárnap sem, miután az elmúlt hetek orosz támadásai nagymértékben megrongálták az ország elektromos hálózatát – közölte Evhen Jenin, a belügyminiszter első helyettese az ukrán televízióban. Kijelentette, hogy az orosz erők továbbra is támadják az ország létfontosságú infrastruktúráját.

Jelenleg az ország nyolc régiójában 507 településen nincs áramszolgáltatás.

Harkiv régió a leginkább érintett, ahol 112 falu van elszigetelve. Donyeck és Herszon régiókban több mint 90, Mikolajiv régióban 82, Zaporizzsja régióban 76, míg a luhanszki régióban 43 helyen nincs áram. A déli Mikolajiv régió kormányzója, Vitalij Kim a televízióban azt mondta, hogy ki kell tartani, miközben az áramkimaradások naponta többször sötétségbe borítják az ukránok millióit, nem is beszélve a hidegről. A hőmérséklet már több napja fagypont alatt van az országban.