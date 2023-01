„Az Oroszország elleni szankciók nem működnek, óriási bajt okoznak” – mondta a horvát köztársasági elnök kérdésre válaszolva a magyar államfővel tartott pénteki budapesti nemzetközi sajtótájékoztatón. Zoran Milanovic hozzáfűzte: az a fő kérdés, „magunknak” mekkora károkat okozunk. Kijelentette: Horvátország energetikai problémái más jellegűek, mint Magyarországé, de azt szeretné, hogy „minél kevesebb képmutatás legyen”, és minél világosabb szabályok.

Kitért arra is, hogy az orosz–ukrán háború ügyében Washingtonnak és Moszkvának „beszélnie kellene egymással”. Zoran Milanovic értékelése szerint Magyarország és Horvátország között a kapcsolatok jók, és a legtöbb területen egyetértés van. Úgy fogalmazott, hogy Magyarország és Horvátország szomszédos országok, egymás mellett élnek több mint ezer éve, és igazán komoly ellentét még sosem volt a két állam között. A horvát államfő fontosnak tartja, hogy az egyes országoknak joguk legyen a saját ügyeiket saját stílusuk szerint rendezni.

Mint mondta, az erő uralma helyett a jog uralmára szavaz, mert akkor nem lehet egy kérdést többféle módon, sokszor „pletykaszinten magyarázni”. Ha az unió tovább akar lépni, akkor el kell fogadnia a különbözőségeket, amelyek léteznek az egyes államoknál – vélekedett. Jelezte: az Európai Egyesült Államok gondolatát nem támogatják, Horvátország nem azért lépett be az unióba, hogy egy nagy gépezet kis csavarja legyen, szeretné megőrizni a jövőben is nyitottságát.

A szomszédos ország államfője további kérdésre a Magyarországot érő korábbi „brüsszeli terrorizálásról” szóló kijelentését kiegészítve azt mondta: a legakutabb probléma, amikor világos kritériumok nélkül, „az erősebb ököljogán” döntenek a pénzügyi támogatások odaítéléséről. A magyar kormánypártnak megvan a saját politikája, és akármennyire is jobboldali, de európai – értékelt a horvát elnök. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy büntessenek egy politikai közösséget, egy nemzetet megvádoljanak. Mint mondta, ez az unió megsemmisítését eredményezheti. Lehet, hogy ezt az eszközt most Magyarországgal szemben alkalmazzák, de később egy másik állammal szemben is ez történhet – hangsúlyozta.

A horvát államfő fontosnak tartotta, hogy a magyar gazdaság és a magyar valuta erős legyen, és magyar turisták érkezzenek a jövőben is Horvátországba. Nem egyszerű döntés lemondani egy nemzeti valutáról, de Horvátország ezt a döntést meghozta – utalt az euró bevezetésére. A schengeni övezethez való horvát csatlakozással összefüggésben örömét fejezte ki, hogy a magyar–horvát határon megszűnt az ellenőrzés, ezt a funkciót Horvátországnak a déli határán át kell vennie. Az INA és a Mol viszonyát firtató kérdésre azt mondta, ezt az ügyet a megbeszélésen egyáltalán nem érintették. Fontos kérdésről van szó, de államfőként nem tudnak erre megoldást találni – hangzott el.

További kérdésre kitért arra is, hogy gazdag és komoly tapasztalatuk van a kisebbségi jogok területén. Értékelése szerint komoly kisebbségvédelmi törvényt alkottak, és a délszláv háború után a visszatérő nemzeti kisebbségeknek saját elhatározásukból biztosították a jogaikat. Utalva az ukrajnai magyar kisebbség helyzetére azt mondta, nem érti, az unió ebben az ügyben miért hallgat. A horvát elnöki hivatal korábbi közleménye szerint Zoran Milanovic várhatóan Orbán Viktor miniszterelnökkel is találkozik, valamint a magyarországi horvát közösség képviselőivel, továbbá meglátogatja a Horvát Óvodát, Általános Iskolát, Gimnáziumot és Diákotthont Budapesten.