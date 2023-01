Újabb szankciókat jelentett be pénteken a japán kormány Oroszország ellen Moszkva ukrajnai háborúja miatt, a büntetőintézkedések több magas rangú politikust, köztük az igazságügyi minisztert is érintik. Tokió mintegy 50, Oroszországban vagy Ukrajna déli, illetve keleti részén működő vállalat mellett 36 embert vont szankció alá, köztük Andrej Belouszov első miniszterelnök-helyettest, Konsztantin Csujcsenko igazságügyi minisztert és Mihail Mizincevet, a humanitárius reagálásért felelős oroszországi tárcaközi koordinációs parancsnokság és a Nemzeti Védelmi Irányító Központ vezetőjét.

Fotó: Anna Moneymaker / Getty Images

A szankciós listára Szulejman Kerimov orosz oligarchához közel álló üzletemberek is felkerültek, valamint a kelet-ukrajnai, az Oroszország által elcsatolt Donyecki és Luhanszki „Népköztársaság” több vezető tisztségviselője.

Kisida Fumio kormánya emellett bejelentette, hogy február 3-tól újabb, oroszországi exportra szánt termékeket helyez tiltólistára, félő ugyanis, hogy ezen árukat az orosz fél katonai célokra használná.

Az ukrajnai invázió miatt nem érhet véget a második világháború Japánban Oroszország és Japán, noha nem áll hadban, de 1945 óta még mindig nem kötött békét.

Sajtótájékoztatóján Kihara Szeidzsi kormánytitkár-helyettes leszögezte: nagyon fontos, hogy a nemzetközi közösség – beleértve a világ hét vezető ipari államát tömörítő G7-csoportot – egységet mutasson, és határozott állásfoglalással reagáljon a válságra. Kiemelte, hogy a tavaly februárban kezdődött háború felborítja a sok idő alatt, sok nehézséggel kiépített világrendet.

Idén Japán a G7 soros elnöke, és január 1-től két évig az ENSZ Biztonsági Tanácsának is tagja, amelynek január 1-től havi soros elnöki tisztjét is ellátja. A szigetország többször élesen bírálta Oroszország ukrajnai hadműveletét, hangsúlyozva, hogy a válság nemcsak Európát sújtja, de Kínát is felbátoríthatja indiai csendes-óceáni befolyásának kiterjesztésére.