Nemcsak az oroszokkal, a korrupcióval is hadban áll Ukrajna

A kormányzat magas szintjeiig futnak a szálak két ukrán korrupciós ügyben is, jelezve, hogy a háború zavaros vizében halászók számára ez csak egy újabb lehetőséget jelent arra, hogy a zsebüket tömjék. Ugyanakkor az, hogy ilyen magasrangú politikusokat is felelősségre vonnak azt is jelzi, hogy amikor az ország létezése került veszélybe, Ukrajna képes változtatni az országban uralkodó megszokott viszonyokon.

Fotó: SERGEI SUPINSKY

Az egyik vizsgálat az energetikai infrastruktúrát célzó orosz terrorbombázások miatt szükséges generátorbeszerzéseket érinti, ebben az ügyben el is távolították Vaszil Lozinszkij infrastrukturális miniszterhelyettest. A vádak szerint az 1,68 milliárd hrivnyás (40 millió dollár) üzletből a politikus és társai 280 millió hrivnyát (7 millió dollárt) terveztek saját tárcájuk felé irányítani. Lozinszkij főnöke, Olekszandr Kubrakov infrastrukturális miniszter közleményében, melyben a helyettese menesztését is tudatta a világgal, további nagytakarítást ígért.

Az ország hadügyminiszterét, Olekszij Reznikovot pedig a katonák számára szánt élelmiszerek beszerzésével támadják, mondván az erről szóló számlák szerint a bolti ár többszöröséért vásárol az ukrán állam ételt a katonáknak. A helyzetet azonban nehezíti, hogy Reznikov az ellenállás egyik szimbolikus vezetője is, ráadásul nem is az ő aláírását viseli a túlárazott szerződés.

Az ukrán sajtó és az ukrán korrupcióellenes szervezetek szerint azonban miniszterként végső soron mégis övé a felelősség.

Ukrajna Nemzeti Korrupcióellenes Irodája (UNKI) jelezte, hogy mind a két ügyben vizsgálatot folytatnak, míg Volodimir Zelenszkij határozottabb fellépést ígért a korrupt beszerzések kérdésében.

A katonák élelmezéséről szóló szerződés 13 milliárd hrivnyáról (326 millió euró) szólt, ám a miniszter szerint a közbeszerzésen győztes cégek nem tesznek különbséget a frontvonal és a fronttól távolabb állomásozó csapatok között, ezért tűnhet magasnak az ellátmány ára. Reznikov szerint lejárató kampányt folytatnak ellene.

A Zelenszkijhez köthető Nép Szolgája párt parlamenti frakcióvezetője börtönbüntetést helyezett kilátásba a korrupt politikusok számára, ha már a hazaszeretet nem elegendő ok számukra, hogy az ország szorult helyzetét ne személyes nyerészkedésre használják – írja a Politico. A börtön elsősorban Lozinszkijt fenyegetheti, akit az UNKI szerint 400 ezer dollárod kenőpénz átvétele közben kaptak el.

A katonák ellátásáról szolgáló botrányt kirobbantó Jurij Nikolov, a Nashi Groshi (Mi pénzünk) portál oknyomozó újságírója elmondta, úgy látja, hogy

itt a lehetőség ismét megmutatni, hogy Ukrajna nem úgy működik mint Oroszország,

és ha valaki eurómilliókat akar a jelenlegi helyzetben ellopni, akkor meg kell állítani. Az újságíró szerint cikke időben érkezett, így a vitatott szerződés kifizetésére még nem került sor. Az UNKI szerint az ügylet kapcsán már a cikkek megjelenése előtt is vizsgálódtak.

A szerződést a hadügyminisztérium olyan céggel kötötte, mely több volt minisztériumi vezetőhöz is köthető. Ennek ellenére Reznikov szerint Nikolov manipulatívan mutatta be értesüléseit, ám együttműködést ígért a törvényhozással és a hatóságokkal. A szerződés kiszivárogtatóját azonban bűncselekménnyel vádolta a miniszter.