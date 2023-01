Egyre nagyobb bajban van Joe Biden amerikai elnök: újabb öt oldalnyi titkosított dokumentum került elő személyes rezidenciájáról, Wilmingtonban. Ezt a Fehér Ház sajtóosztálya jelentette be szombaton, miután a lapokat megtalálták az elnök beosztottjai.

Fotó: AFP

Ez már a harmadik alkalom a héten, amikor a Fehér Ház kénytelen elismerni, hogy titkosított iratokat hagytak szét az elnöki rezidenciákon.

Hétfőn derült ki, hogy novemberben felfedeztek több minősített jelzéssel ellátott dokumentumot a Pennsylvaniai Egyetem kutatóintézetében egy irodában, amelyet Biden még hivatali idejét megelőzően, az alelnöksége után használt. Csütörtökön aztán a wilmingtoni rezidencián is találtak papírokat. Most pedig újabb öt oldalt jelentettek be. A dokumentumokat az igazságügyi minisztérium vizsgálja.

Az újabb oldalak akkor kerültek elő, amikor a Fehér Ház egyik jogásza Wilmingtonba utazott megszervezni a korábban előkerült dokumentumokat. Ezeket a korábbiakkal együtt átadták az igazságügyi minisztériumnak. A Fehér Házra a CNN cikke szerint egyre komolyabb nyomás nehezedik az ügy miatt, a közvélemény teljes kivizsgálást és átláthatóságot követel. Egyelőre viszont semmit sem hajlandóak elárulni erről. Biden ügyvédje szerint azért, hogy ne befolyásolják a vizsgálatot.