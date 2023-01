Ukrajna frissen felszabadított települései veszélyes helyek maradnak még jóval az után is, hogy kiverték onnan az utolsó orosz katonákat. Tele vannak ugyanis taposóaknákkal, buktatódrótokkal, csapdákkal és fel nem robbant tankelhárító lövegekkel. Egyes becslések szerint az ország területének negyven százaléka alá van aknázva.

Fotó: Szerhij Dolzsenko / EPA / MTI



„A szennyezettség hatalmas arányú, össze sem lehet hasonlítani más országokéval, például Szíriával vagy Afganisztánnal” – mondta a brit Sky News hírtelevíziónak Kateryna Templeton, a taposóaknák, fel nem robbant lőszerek, valamint a kézi- és könnyűfegyverek által érintett embereket segítő humanitárius szervezet, a Mines Advisory Group (MAG) munkatársa.

A nemzetközi jog tiltja vagy legalábbis korlátozza ugyan a különböző aknák használatát, a Human Rights Watch azzal vádolja az orosz erőket, hogy tiltott gyalogsági aknákat helyezett el Harkiv térségében. Használtak azonban olyanokat is, amelyeket harcokban még soha korábban.

Mindent bevetettek Ukrajnában, amit csak el lehet képzelni, tankelhárító aknákat, gyalogsági aknákat, buktatódrótokat, rengeteg fel nem robbant hadianyagot, lőszert

– magyarázta a hírtelevíziónak Templeton.

A Human Rights Watch szerint a taposóaknák egy részét az oroszok által támogatott szeparatista erők helyezték el még 2014–2015-ben, majd az akkori harcokat követő években. A MAG adatai szerint 2014 és 2020 között 1190 aknarobbanással kapcsolatos esetet jegyeztek fel Ukrajnában, az orosz invázió kezdete, 2022. február 24. és 2023. január 10. között pedig újabb 611 ilyen ismert esetről szereztek tudomást. Az egyikben két ukrán katona sérült meg, akiknek az amputált testrészét az Egyesült Királyságban készült modern bionikus karral pótolták.

A taposóaknák amellett, hogy súlyos sérüléseket vagy halált okozhatnak, a földeket is megközelíthetetlenné vagy veszélyessé teszik. A taposóaknák miatt így csökken a mezőgazdasági használatra alkalmas terület aránya. Az érintett területek aknamentesítése már meg is kezdődött, többek között a MAG szakértői is segítenek az ukránok kiképzésében, és felügyelik az aknamentesítést. Arra azonban még évek kellenek, hogy megtisztítsák Ukrajna minden négyzetméterét a robbanóanyagoktól.