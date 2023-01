A szocialista Marie Arena szerdán közölte, úgy döntött, végleg elhagyja az Európai Parlament emberi jogi albizottságának elnöki posztját. Már december elején visszavonult e tisztségétől, miután a sajtóban felfedték az európai parlamenti képviselők harmadik államok általi állítólagos korrupciós cselekményeivel kapcsolatos kiterjedt vizsgálatot. Ez az úgynevezett Katargate, amelybe már több tucat volt, illetve jelenlegi európai parlamenti képviselő keveredett bele.

Suite aux révélations de suspicions de corruption liées au Qatar au @Europarl_EN, et à la perquisition de l'une de mes assistantes dans le cadre de cette affaire, j'ai décidé que je ne présiderai plus temporairement les réunions de la sous-commission DROI @EP_HumanRights. — Maria Arena (@MariaArenaEU) December 12, 2022

„A belga hatóságok nem kérték parlamenti mentelmi jogom felfüggesztését; sem az irodámban, sem az otthonomban nem tartottak házkutatást, és a bíróságok semmilyen módon nem hallgattak ki” – állította a képviselő.

Fotó: Európai Parlament

A Világgazdaság korábban megírta, egyre mélyebb gödörbe kerül Maria Arena, az Európai Parlament szocialista képviselője, akire már hetekkel ezelőtt rávetült az Eva Kaili EP-alelnök körül kirobbant korrupciós botrány árnyéka, ám máig nem került a vádlottak közé. Mostanra viszont sorra derülnek ki visszásságok vele kapcsolatban is. Például az, hogy „elfelejtette” bejelenteni, hogy egy korábbi katari útját teljes egészében az arab ország kormánya fizette.

Az ügyre a Politico cikke hívta fel a figyelmet. Marie Arena neve azért merült fel már többször is az ügyben, mert szinte minden szál hozzá vagy az általa elnökölt emberi jogi albizottsághoz, a DROI-hoz vezet. Ezért is különösen furcsa, hogy emberi jogi bizottsági vezetőként elutazott Katarba, a repülőjegyét és szállását pedig teljes egészében a katari kormány fizette. Arena pedig ezt érdekes módon nem jelentette le az EP-nek, ami miatt most pénzbüntetésre számíthat.

Lapunk korábban arról is beszámolt, hogy Cecilia Wikström volt EP-képviselő, aki már korábban is keveredett gyanús ügybe, azt állította, csak jónak találta a társaságot a botrányba keveredett civil szervezet elnökségében, más köze nem is volt hozzá.

Az Európai Parlament elnöke még mentené a menthetetlent

Az EU parlamenti elnöke készen áll a Katargate 2.0 megakadályozására. A Politico által látott 14 javaslat megtiltaná a korábbi képviselőknek, hogy lobbizást vállaljanak a hivataluk elhagyása után két évig. Az üggyel kapcsolatban a lapot tájékoztató két személy szerint Roberta Metsola, a parlament elnöke összesen 14 javaslatot fog benyújtani. Az ideiglenes lobbitilalom mellett a javaslatok arra is köteleznének mindenkit, aki belép a parlament brüsszeli vagy strasbourgi székhelyére, hogy nyilatkozzon, kivel találkozik, letiltaná az EP-képviselők nem hivatalos baráti csoportjait az EU-n kívüli országokkal, és előírná, hogy egyéb bevételi forrásaikról is beszámoljanak.