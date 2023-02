Orosz–ukrán háború 355. nap – friss hírek

Az oroszok szerint egy ukrán ellentámadást, az ukránok szerint pedig egy orosz előretörést sikerült visszaverni, mindkét fél a saját sikereiről számolt be hétfő hajnalban, ám ezek eredménye szerint a frontvonal nem igazán változott a hétvégéhez képest.

Fotó: AFP

A RIA Novosztyi orosz portál szerint sikeresen akadályoztak meg egy ukrán ellentámadást Lymannál, Szlavjanszktól északra. A szakadárok nyugalmazott ezredesére hivatkozva a portál azt írta: az ukránok súlyos veszteségeket szenvedtek, és visszatértek eredeti állásaikba, de várhatóan egy csapatfeltöltés után ismét megpróbálják az előrenyomulást.

Egy nappal korábban a beszámolók szerint mintegy száz ukrán katonát öltek meg itt az oroszok.

Az ukrán Unian című oldal szerint pedig ők vertek vissza sikerrel egy orosz támadást Vuhledarnál, Donyecktől délre. Ezt a várost már hetek óta ostromolják az oroszok, hiába. Az ukránok szerint 36 tankot is kilőttek, összesen pedig 150–300 közé tehető az elesett orosz katonák száma.

Az Unian megjegyzi: egyelőre nincs ok az örömre, mert az oroszok nagy intenzitással támadják Vuhledart és Bahmutot is, ám a katonáik kitartanak. A két város környékét alaposan aláaknázták az ukránok, a hét végén több olyan videó is készült, ahol orosz páncélosok aknákra futnak a környező mezőkön.