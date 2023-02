Durva fenyegetés érkezett Medvegyevtől: Oroszország bukása az emberiség bukását is jelenti

Az emberi civilizáció létét sodorja veszélybe a Nyugat azzal, hogy fenyegeti Moszkvát – véli Dimitrij Medvegyev egykori orosz elnök, aki most az ország nemzetbiztonsági tanácsának elnökhelyettese.

Dimitrij Medvegyev a május 9-i, győzelem napi katonai felvonuláson.

Fotó: Mihail Szvetlov / Getty Images

Medvegyevnek az Izvesztyija című orosz lapban hétfőn megjelent írása szerint

a szovjet, majd orosz vezetés nagy eredménye, hogy a Szovjetunió összeomlása után is sikerült megőrizni az ország nukleáris potenciálját a kilencvenes évek elején.

A politikus szerint a Nyugat ábrándokat kerget, ha azt hiszi, hogy a Szovjetunióhoz hasonlóan Oroszországot is eltemetheti anélkül, hogy maga is jelentős problémákkal szembesülne. Ezek rendkívül veszélyes tévhitek szerinte, ugyanis ha Oroszország léte kerülne komolyan veszélybe, az nem az ukrán fronton, hanem az emberi civilizáció jövőbeli létezésével párhuzamosan dőlne el.

Medvegyev szerint az Egyesült Államok és szövetségesei, amelyek folytatják a fegyverszállításokat és akadályozzák a béketárgyalásokat, nem képesek megérteni, hogy céljaik csak teljes bukáshoz, mindenki vereségéhez, összeomláshoz vezetnek,

egy olyan apokalipszishez, ahol a korábbi élet évszázadokra merül feledésbe, míg a füstölgő romokból árad a radioaktív sugárzás.

Ezt azonban Oroszország nem fogja hagyni Medvegyev szerint.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a Nyugat és csatlósai a világ népességének csak 15 százalékát képviselik, a maradék több embert jelent, és sokkal erősebb.

Ezért az Oroszországot jellemző nyugodt erő és partnereinek hitelessége a kulcs ahhoz, hogy megőrizhető legyen a világ jövője – olvasható az RT összefoglalójában.

Az Ukrajna ellen indított háborúja során Oroszország többször is jelezte, hogy kész atomfegyvert használni, ha egzisztenciális fenyegetéssel néz szembe. Azokat a nyugati értesüléseket azonban tagadta, hogy atomfegyvert tervezne bevetni Ukrajnában. Ezeknek az eszközöknek a bevetését olyan, Moszkva számára fontos országok is ellenzik, mint Kína vagy India. A múlt héten a hadászati atomfegyverek csökkentéséről szóló orosz–amerikai új START-egyezményben Oroszország felfüggesztette részvételét, majd Putyin egy új, atomfegyverek hordozására is alkalmas rakéta rendszeresítését is bejelentette.