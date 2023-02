Csaknem egymillió, 966 ezer menedékjog iránti kérelmet nyújtottak be tavaly az Európai Unió tagországaiban, ami 50 százalékos növekedés a megelőző évhez képest, és a legtöbb beadott kérelem 2016 óta – közölte éves összegző jelentésében az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége (EUAA) szerdán.

Fotó: Getty Images

A menedékjog iránti kérelmek kiugró száma részben a koronavírus-járvány visszaszorítását célzó intézkedések feloldásának, valamint a világban többfelé folytatódó konfliktusoknak és az élelmiszer-ellátás bizonytalanságainak tudható be.

Az okok közé sorolták továbbá a bevándorlók EU-n belüli szabálytalan továbbutazásaiból származó újbóli regisztrációkat, valamint a vízummentességet élvező országokból legálisan érkezett állampolgárok nagy számban beadott kérelmét.

A jelentés szerint tavaly a legtöbb, 132 ezer menedékjog iránti kérelmet szíriai állampolgárok adták be, majd pedig az afgán állampolgárok következnek (129 ezer).

A kérelmezők legnagyobb csoportját továbbra is ezen két ország állampolgárai alkotják, akik lényegesen több kérelmet nyújtottak be tavaly, mint 2021-ben, megelőzve a 2016-os adatokat is.

Az uniós menekültügyi ügynökség emlékeztetett: a közelmúltban országspecifikus iránymutatást adott ki Szíriáról és Afganisztánról, amelyben alátámasztja a szíriai állampolgárok védelmi szükségleteit, és egyebek mellett megállapítja azt is, hogy a tálibok által az afgán nőkkel szemben alkalmazott korlátozások üldöztetésnek minősülnek.

A tavalyi adatok szerint több mint kétszeresére nőtt a török kérelmezők (55 ezer) száma is, akik a harmadik legnagyobb csoportot alkották. Megjegyezték, hogy az elmúlt éveket vizsgálva egyetlen ország állampolgárai körében sem regisztrálták a menedékkérelmek számának jelentős csökkenését. Növekedett a bangladesi (34 ezer) és a georgiai (29 ezer), az indiai (26 ezer), a marokkói (22 ezer), a tunéziai (21 ezer), az egyiptomi (15 ezer), a moldovai (8300) és számos más ország kérelmezőinek száma is – közölték.

A nemzetközi védelmet biztosító menedékjog iránti kérelmek elismerési aránya 40 százalékos volt az EU-ban tavaly, ami 21 százalékkal haladta meg a 2021-es adatokat.

Az elismerések főként a szíriai, a fehérorosz, az ukrán, az eritreai, a jemeni és a maláj állampolgároknak kedveztek. Ezzel szemben a korábbi évek adataitól az elismerési arány elmaradt a többi között India, Észak-Macedónia, Moldova, Vietnám, Tunézia, Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Nepál állampolgárai esetében – írták.

Közölték továbbá: tavaly több mint ötmillió ukrajnai állampolgár érkezett az EU területére, akik közül mintegy 4,2 millió menekült kérte, és részesült az unió által biztosított átmeneti védelemben. Az ideiglenes uniós védelem hozzáférést biztosít egyebek mellett az egészségügyi ellátáshoz, a munkaerőpiachoz és az állami oktatáshoz. Emellett uniós tartózkodást biztosít az Ukrajnából menekültek számára anélkül, hogy menekültügyi eljáráson kellene átesniük.