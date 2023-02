New York állam hatóságai felszólították a Binance számára dollárhoz kötött úgynevezett stabil coint kibocsátó Paxos Trust Co.-t, hogy hagyjon fel ezzel a tevékenységével – derül ki a világ legnagyobb kriptotőzsdéje által kiadott közleményből.

Fotó: Robert Paternoster

A BUSD jelen futó kriptozseton a harmadik legnagyobb hasonló eszköz a tether (USDT) és a Circle által kiadott USDC után, amiből több mint 23 milliárd dollárnyi forgott a tavaly novemberi csúcs idején, de még mindig több mint 16 milliárd dollár értékben van jelen a piacon, így a hetedik legértékesebb kriptónak számít. Hétfő reggel a hírek hatására a BUSD el is vesztette rövid időre a dollárhoz kötött értékét, ám végül nem indult be a Terrához hasonló halálspirál.

Igaz Do Kwon algoritmuson alapuló megoldása alapvetően különbözik a BUSD-től, mely mögött elméletileg megfelelő fedezet található.

Az eszközt 2019-ben indította útnak a Binance és a Paxos, ám a Binance igyekszik felhívni a figyelmet, hogy bár a BUSD-nál a B a Binance-t jelenti, a zsetonok kibocsátója a Paxos, amely továbbra is zavartalanul visszaváltja azokat valódi dollárokra. A kereskedőket azonban ez nem feltétlenül győzte meg, így a Binance nem dollárhoz kötött natív zsetonja, a BNB több mint 5 százalékot veszített értékéből, miközben a tágabb kriptopiac többé-kevésbé stabil maradt.

A BNB funkciójában nem különbözik kifejezetten az FTX-csőd idején főszerephez jutó FTT-től.

A leggyakrabban dollárhoz kötött stabil coinok régóta viták tárgyát képezik a szektoron belül, ugyanakkor a legtöbb támadás a kereskedelem döntő részét adó tethert éri általában, amely most győztesként jöhet ki a hatóság fellépése után, noha a tether legnagyobb ügyfele a Sam Bankman-Friedhez köthető Alameda Research volt.

A kriptopiac szabályozása érdekében egyre agresszívabban fellépő hatóságok célkeresztjébe most a Paxos eszköze került, amely ellen az Értékpapír és Tőzsdefelügyelet (SEC) is eljárást kíván indítani a hírek szerint. Hiába indult felfelé az elmúlt hetekben a kriptopiac az elmúlt évet jellemző csődök és csalások sorozata után, úgy tűnik, a hatóságok hozzáállása szigorúbbá vált ezen eszközökkel szemben.

A blokkláncokon megjelenő dollárpótlékok ugyanakkor kiváló üzleti lehetőséget jelentenek a Fed kamatemelései után,

hiszen a fedezetként vásárolt amerikai állampapírok újabban valódi hozamot is kínálnak, szemben a 2008 óta nulla körüli értékekkel.

A Binance mintegy 6,2 millió BUSD-tulajdonosról tudott február 13-án a honlapon közzétett információ szerint. A Paxos közleményben tudatta, hogy február 21-én állítja le az új BUSD-k kibocsátását, és azokat legalább 2024 februárjáig visszaváltja. A Paxos egyébként saját, USDP nevű stabil coint is kibocsát, ám abból jóval kevesebb, 1 milliárd dollár alatti mennyiség van forgalomban. Az esetről beszámoló The Wall Street Journal írása azt nem említi, hogy vajon az USDP kibocsátása is megszűnik-e. A BUSD egyik fő értékeként korábban épp azt határozták meg, hogy a Paxos termékét New York államban hozták létre, ahol relatíve erős a kriptók szabályozása.

A legnagyobb kriptotőzsde a múlt héten közölte, hogy a hagyományos dollárhoz kötött, bankszámlákhoz kötött tranzakciókat felfüggeszti 100 ezer dollár alatti érték esetén.

Changpeng Zhao Binance-főnök a Twitteren arról írt, hogy semmi ok az aggodalomra, és továbbra is támogatják a BUSD használatát, ám a történések hatására ők is változtatnak termékeiken, és más stabil coinokat fognak kínálni a különböző tranzakciók végrehajtására.