Moldáv üzletembert szeretne felvetetni az európai uniós szankciók listájára az Ukrajnával szomszédos, orosz rebellisekkel küszködő kis ország Nyugat-barát kormánya.

Ilan Sor üzletember, ellenzéki politikus és felesége, a Jasmin művésznéven ismert orosz popénekesnő már október óta amerikai szankciók alatt áll. Nicu Popescu moldovai külügyminiszter a Financial Timesnak nyilatkozva sürgette, hogy az EU se bánjon kesztyűs kézzel Sorral, aki kormánya szerint Oroszország „hibrid háborúját” támogatja, és Moszkva segítségével társadalmi elégedetlenséget szít, hogy megbuktassa a kisinyovi adminisztrációt.

Ezrek tüntettek a moldovai fővárosban a kormány ellen A szervezők állítása szerint 40 ezren vehettek részt a megmozduláson.

A hét végén Antony Blinken amerikai külügyminiszter is megemlítette, hogy Washington aggódik „bizonyos szervezkedés miatt, amely mögött Oroszországot sejtik”. Popescu szerint nem számítanak katonai támadásra a közeljövőben, hála az ukránok szívós ellenállásának.

De ami a hibrid alávetést, a puccskísérletet illeti, abban vannak kockázatok

– mondta a brit lapnak. Ez az oligarcha – Sor – tovább támadja Moldovát. Reméljük, az EU szankcionálni fogja a moldovai kormány elleni hibrid háborút segítő korrupt egyéneket – tette hozzá.

Sor 2015 és 2019 közt az Orhei nevű, Vecsés méretű város polgármestere volt, és országosan is a legnépszerűbb politikusok között szerepelt. Washington listájára feleségével azzal a váddal került, hogy együttműködik „moszkvai székhelyű entitásokkal” a moldovai Nyugat-barát kormány tevékenységének aláásásában. A 35 éves Sor az apjától örökölt vámmentes üzleteket, amihez médiajelenlétet és futballklubot is vásárolt, az orheii FC Milsamit.

Az üzletember 2019-ben elmenekült Moldovából, miután egy bankbotránnyal összefüggésben – amelynek során egymilliárd dollárt vittek ki az országból – 2017-ben elítélték pénzmosásért és hűtlen kezelésért. Ő ezt tagadja, és fellebezést nyújtott be az ítélet ellen. Az ügyészség Sor kiadatását kéri Izraelből – ahol született, és ahol állampolgársága van –, pártját pedig illegális finanszírozás elfogadásával vádolják.

Zelenszkij szerint Kína világháborút robbanthat ki Volodimir Zelenszkij a Die Weltnek is adott interjút, ahol elmondta, hogy az ukrán hírszerzés olyan dokumentumokra bukkant, amelyek arra utalnak, hogy Oroszország puccsot készül végrehajtani Moldovában.

Kisinyovban rendszeresek a Sorral szipmatizáló demonstrációk, volt egy ilyen vasárnap is. Iulian Balan, az üzletember egyik ügyvédje szerint a fellebbezés elhúzódása azt demonstrálja, hogy a moldovai igazságszolgáltatás a beleöntött uniós pénzek ellenére pont olyan működésképtelen, mint néhány éve volt. Ina Coseru törvényhozási tag szerint azonban

az igazságszolgáltatás reformja nem olyan, mint az útépítés, több idő kell hozzá. Az igazságszolgáltatási rendszerünket oligarchák ellenőrizték, akik külföldről még mindig befolyásolni tudják

– idézte a jogászt a Financial Times.