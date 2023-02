Oroszország több fronton is offenzívára készül

Az orosz erők "aktívan" hajtanak végre felderítő műveleteket a harctéren, hogy több területen új offenzívákat készítsenek elő - jelentette be az ukrán fegyveres erők vezérkara február 1-jén. A Kijev Independent szerint a hadsereg nem határozta meg pontosan, hogy mely területekről van szó.

Önkéntesek civileket evakuálnak Bakhmutból, amikor az orosz ágyúzás megkezdődött Bahmutban 2023. január 30-án. Fotó: Anadolu Agency via AFP

A jelentés szerint a súlyos veszteségek ellenére az oroszok folytatják támadásaikat Liman, Bahmut, Avdiivka és Novopavlivka közelében a kelet-ukrajnai Donyeck régióban.

Az Ukrán Szárazföldi Erők Tartalékos Tanácsának vezetője, Ivan Timosko korábban azt mondta, hogy Oroszország a kelet-ukrajnai Donbász régióban erősíti erőit egy megelőző offenzíva részeként, amelynek célja a gólszerzés, miközben Oroszország belső nyomására az ukrajnai győzelemért. sorozatos súlyos kudarcok után a harctéren.

Az Institute for the Study of War (ISW) január 30-án közölte, hogy az orosz katonai bloggerek egy orosz Telegram csatornán megosztottak egy nyilatkozatot, amely szerint "az orosz hadműveletek jelenlegi üteme és jellege azt jelzi, hogy a várható offenzíva és a megígért előrenyomulás fő erői még nem szálltak be a harcokba".

Putyin elsődlegesnek tekinti a délorosz területek megvédését az ukrán ágyúzástól Az orosz elnök az infrastruktúra védelmének fontosságát emelte ki.

Oroszország „fő erőfeszítéseit” a Donbász keleti felére összpontosítja, ahol még mindig a „leghevesebb csatákat vivják” – mondta Jevhen Jerin, az ukrán erők déli hadműveleti parancsnokságának szóvivője január 30-án.

Nyugati, ukrán és orosz források továbbra is azt jelzik, hogy Oroszország küszöbön álló offenzívára készül – áll az ISW legfrissebb , január 31-i frissítésében.

A frissítés Jens Stoltenberg NATO-főtitkárra hivatkozott, aki január 30-án kijelentette, hogy semmi jel nem utal arra, hogy Oroszország béketárgyalásra készülne, és minden mutató ennek ellenkezőjére utal.

Stoltenberg azt is elmondta, hogy Oroszország „200 000 főt is mozgósíthat, és folytatja a fegyverek és lőszerek beszerzését a megnövekedett hazai termelés, valamint az olyan tekintélyelvű államokkal, mint Irán és Észak-Korea ” .

Eközben Oroszország újabb katonákat és katonai felszereléseket telepített az Ukrajnával határos Kurszk megyébe – közölte Roman Starovoit Kurszk megye kormányzója.