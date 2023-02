Reaper drónokat adna egy dollárért az ukránoknak a gyártó

Mindössze egyetlen dollárért adna Ukrajnának két Reaper drónt az azokat gyártó General Atomics a cég vezérigazgatójának szerdai közlése szerint, ám ehhez a kormány engedélyét is el kell nyernie.

Fotó: J. M. Eddins Jr.

Az amerikai légierő által használt, több mint 1500 kilométeres hatótávolságú eszközökről a cég, a Biden-kormány és az ukránok már hónapok óta tárgyalnak, ám az érzékeny technológiával kapcsolatos aggodalmak eddig megakadályozták, hogy Kijev kapjon a csúcskategóriás robotrepülőkből.

Az eset rávilágít, hogy nem csak a háború eszkalációjától való félelem az egyetlen oka bizonyos fegyverek visszatartásának.

A gyakorlatilag ingyen kínált, lézerrel vezérelt bombákat hordozó, de fejlett optikájának köszönhetően felderítésre is alkalmas drónok még az 1 dolláros áron is drágák lehetnek, hiszen szállításuk mintegy 10 millió, éves karbantartásuk mintegy 8 millió dollárba kerülhet.

Linden Blue, a General Atomics vezérigazgatója közleményében arról is írt, hogy vannak határai annak, meddig mehet el egy amerikai fegyvergyártó cég az ukránok támogatásában. Blue szerint az eszközök az információs dominancia megszerzésében segíthetik az ukránokat. Ez arra utalhat, hogy elsősorban felderítés céljából küldenék el Kijevnek a drónokat, amit megerősít az is, hogy a Politico beszámolója sem taglalja, milyen muníciót kapnának az eszközök, ha megérkezne a zöld jelzés Washingtonból. Ugyanakkor a közleményből kitűnik a cégvezető frusztrációja is a kormányzati engedély késlekedése kapcsán.

A Reaperek frontra küldését már az orosz invázió után egy hónappal felvetette az amerikai légierő, amely szabadulna a drónok régebbi típusaitól, és újabbakra cserélné őket.

A kongresszus azonban mindeddig elzárkózott ettől a gondolattól. A robotrepülőket az amerikai légierő egyébként már most is használja Európában, sőt tavaly óta Romániából is útnak indít ilyen drónokat, de Lengyelországba is telepített egy csapásmérő századot, amely a hivatalos nevén MQ–9-nek hívott eszközt használja.