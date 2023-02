Váratlan fordulat: Ukrajna is kaphat iráni fegyvereket

Az amerikai hadsereg több ezer kézifegyvert és több mint egymillió lőszert – amelyet eredetileg az Irán által támogatott jemeni lázadóknak szántak – térítene el útjából és adna át az ukrán fegyveres erőknek.

Amerika ellen tüntető húszi Jemenben.

Fotó: Getty Images

Amerikai tisztviselők szerint több mint 5 ezer gépkarabély, 1,6 millió kézifegyverhez használatos lőszer, pár tankelhárító rakéta és más, Jemen partjainál elfogott eszköz továbbítását fontolgatja Kijev számára.

A fegyverek a feltételezések szerint Iránból származhatnak, noha Teherán tagadja a vádakat.

A perzsa ország – amely nyílt politikai támogatást nyújt a jemeni polgárháborúban a húsziknak – tagadja, hogy megszegné az ENSZ által bevezetett fegyverembargót.

Noha a lépés csökkentené az Ukrajna támogatóinak hadiiparára nehezedő nyomást, annak kivételezése jogi akadályokba ütközik. Az ENSZ embargója ugyanis az elkobzott fegyverek megsemmisítését vagy tárolását írja elő. Az ötlet támogatói szerint azonban Biden elnöki rendelettel vagy a kongresszus segítségével képes lehet átvágni a gordiuszi csomót, ezzel tehermentesítve a NATO lőszergyártó kapacitásait.

A szervezet főtitkára, Jens Stoltenberg hétfőn arról beszélt, hogy az orosz–ukrán háborúban jóval több lőszert használnak fel, mint amennyit jelenleg a NATO-tagok gyártanak.

A Biden-adminisztráció egy másik lehetősége az amerikai vagyonelkobzási szabályok bevetése lehet, amire korábban már volt precedens,

Az Egyesült Államok 2020-ban két iráni szállítmányra tette rá ily módon a kezét, amelyekben tankelhárító, föld-levegő rakéták, valamint cirkálórakétákhoz tartozó alkatrészek is voltak.

Jonathan Lord, a Center for New American Security washingtoni think tank közel-keleti biztonsági programjának igazgatója és az ötlet támogatója a The Wall Street Journalnak elmondta, hogy az elképzelés mögé mind a két nagy párt be tudna állni, a Biden-adminisztráció nyitott ajtókat dönget a kérdésben.

A fegyvereket az elmúlt hónapokban az amerikaiak és a franciák fogták el az ENSZ-embargó végrehajtása során, ám míg azokat korábban megsemmisítették, a mostani szállítmányok sorsa az ukrán háború miatt változhat.

Noha ezek a szállítmányok aligha változtatják meg a háború folyását – különösen, ha összevetjük az Ukrajna számára küldött egyéb fegyverekkel –, a lépés borsot törhet Teherán orra alá, amely Oroszországnak küld fegyvereket, valamint a Jemen partjainál később elfogott fegyverek Kijevbe küldése előtt is megnyithatja az utat.

A 2014 óta tartó jemeni polgárháborúban a Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek által támogatott hivatalos kormány és az Irán segítségével küzdő húszi lázadók tavaly áprilisban az ENSZ közvetítésével tárgyalóasztalhoz ültek, de nem sikerült diplomáciai megoldást találni a konfliktusban.