Először utazott Magyarországra belga kül- és Európa-ügyi miniszter 2011 óta – közölte az igazságügyi miniszter a közösségi oldalán kedden.

Fotó: Stephanie Lecocq / MTI / EPA

Varga Judit beszámolt arról, hogy Hadja Lahbib belga kül-, külkereskedelmi és Európa-ügyi miniszterrel folytatott megbeszélésének kiemelt témái voltak a spanyol-belga-magyar uniós elnökségi trió alatt ellátandó feladatok.

Magyarország sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel a triópartnerekkel, a többi között abban, hogy növelni kell az európai gazdaság globális versenyképességét, vagy hogy az Európai Uniónak nagyobb felelősséget kell vállalnia saját biztonságáért

– írta az igazságügyi miniszter.

Magyarország ezért szorosabb együttműködést szorgalmaz a védelempolitikában, megerősítve az európai védelmi ágazat ipari és technológiai bázisát. Kitért arra is, hogy a migráció kérdésében egyetértettek abban, hogy együttműködésre van szükség az uniós migrációs politika „külső dimenzióinak” megerősítéséért.

Érintették továbbá az energiabiztonság és a háború témakörét is – írta, hangsúlyozva, a magyar álláspont továbbra is egyenes és tiszta: szankciók helyett azonnali tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség.

A találkozón szó esett a jogállamiság kérdéséről is, a magyar igazságügyi miniszter hangsúlyozta, hogy fontos a tisztánlátás, Magyarországot és „a magyar jogállamiságot nem lehet kizárólag elfogult NGO-k véleménye alapján megítélni”.

Az igazságügyi miniszter szerint azért is fontosak a hasonló találkozók, hogy „a valódi párbeszédre igazán nyitott felek” megismerjék és megértsék egymás álláspontját.

Hadja Lahbib ebben is kiváló partner volt – jelezte Varga Judit, a bejegyzésben köszönetet mondva a belga politikusnak látogatásáért.