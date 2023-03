Amerikában is egyre többen kritizálják a Biden-kormányzat háborús szerepvállalását

Bár az Amerikai Egyesült Államok kormánya többször is kijelentette, hogy kiállnak Ukrajna mellett, és több fegyverszállítmányt is küldött már Washington Kijevnek, valójában a tengerentúlon is megosztó téma a háború kérdése. A republikánusok például ezen a téren is komoly kritikusai a Biden-adminisztrációnak.

Kari Lake republikánus politikus is élesen bírálta a Biden-kormányzat háborús szerepvállalását.

Fotó: Alex Wong / Getty Images

A Washingtonban megrendezett Konzervatív Politikai Akció Konferencián (Conservative Political Action Conference – CPAC) a lehetséges republikánus alelnökjelöltként is emlegetett Kari Lake fogalmazott meg igen sarkos véleményt. A politikus szerint az amerikai konzervatívok elutasítják a háborút, sokan közülük úgy gondolják, hogy ez nem Amerika háborúja.

Lake azt sem tartja megfelelő lépésnek, hogy a kormányzat százmilliárd dollárt küldjön Ukrajnába, mert véleménye szerint ez csak arra lehet jó, hogy a konfliktusból kirobbanjon a harmadik világháború.

A republikánus politikus azt is felrótta Joe Bidennek, hogy amikor az ohiói lakosoknak szükségük lett volna rá egy súlyos szennyezéssel járó vonatkatasztrófa miatt, az elnök inkább Kijevben járt, és Zelenszkijjel fotózkodott.

Kari Lake szerint Biden nem képes tárgyalóasztalhoz ültetni az orosz és az ukrán elnököt, de Donald Trump képes lenne rá.