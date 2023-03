Kémdrónt fogtak a fehérorosz határőrök a lengyel határ közelében

Fehérorosz határőrök elfogtak egy kémkedő drónt, amely állítólag a lengyel határ közelében rögzített felvételeket. A fehérorosz határőrség szerint nem először kémkednek a határukon drónokkal.

Közölték, hogy február 9-én, december 1-jén, 2-án és november 16-án is észleltek kémkedő drónokat a határok közelében

– írta meg a Ria Novosztyi.

Az incidens a fehérorosz–lengyel határon történt március 6-ról 7-re virradó éjszaka. A határőröknek sikerült lehozni a drónt a levegőből, és a közleményük szerint a pilótát is elkapták.

A fehérorosz hadsereg is vizsgálni fogja az esetet, visszakövetik a drón útvonalát, hogy megállapítsák, mit térképezhetett fel, illetve azt is kiderítik, hogy vannak-e más ellenséges drónpilóták is a területen.

Minszk aggódik a kémkedő drónok miatt, és kemény fellépést ígér azoknak, akik illegálisan repülnek ilyen eszközökkel az országban.

Fehéroroszország kedden őrizetbe vett egy szerinte a kijevi titkosszolgálatokkal együttműködő ukrán terroristacsoportot egy fehéroroszországi repülőtéren elkövetett szabotázskísérlet miatt. Fehérorosz kormányellenes aktivisták a múlt hónapban azt állították, hogy drónokkal támadva felrobbantottak egy orosz katonai megfigyelő repülőgépet a fehérorosz főváros közelében lévő repülőtéren. Ezt Moszkva és Minszk is kétségbe vonta.