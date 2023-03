Lefoglalták Ukrajna egyik legszebb nője, Okszana Mercsenko vagyonát

A Moszkva-párti ukrán politikus, Viktor Medvedcsuk feleségének a maradék vagyonára is lecsapott egy ukrán bíróság. Okszana Mercsenkótól, akinek már február végén lefoglalták 5,6 milliárd hrivnya értékű vagyonát, most a maradék, offshore cégekben elrejtett pénzét is elvették.

2 órája | Szerző: P. A. R.

