Orosz–ukrán háború 398. nap – friss hírek

Antony Blinken amerikai külügyminiszter minapi válasza egy kongresszusi meghallgatáson feltett republikánus képviselői kérdésre érdemtelenül elsüllyedt (elsüllyesztették, vagy csak szondázási céllal hangzott el?) a világ napi hírtengerében. Arról van szó, hogy az USA immár rugalmasabban áll hozzá a lehetőséghez, hogy az Ukrajna-konfliktusban a tárgyalásos megoldás előbb-utóbb napirendre kerül, és ennek folyamán tárgyalási alap lehet a Kijev de facto ellenőrzése alatt álló jelenlegi határok kérdése. Elemzők ezt az ukrán katonai pozíciók relatív gyengülésével is magyarázzák.

A nagy nemzetközi médiumok közül a Blinken-válasszal érdemlegesen elhangzását követően csak a hamburgi Der Spiegel és a francia France24 foglalkozott. Az Atlanti-óceán két partvidékének nagy lapjai, a The New York Times (NYT), a Fehér Házhoz, a Pentagonhoz inkább közeli The Washington Post (WaPo), a nemzetközi pénzvilágot képviselő The Wall Street Journal (WSJ), az innenső parton a The Economist és a Le Monde úgy tett, mintha nem vették volna észre ezt az akár korszakfordítónak is bizonyulható választ.