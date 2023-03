Újabb, nagyszabású rakétatámadásokra készülhet Ukrajna ellen Oroszország egy katonai elemző szerint. Alekszander Kovalenko az ukrán Unian című lap szerint arról beszélt, hogy az oroszok számottevő mennyiségű rakétát és lőszert kezdtek el felhalmozni, hogy a következő hónapokban bevethessék őket.

Fotó: Vadim Ghirda / MTI

Kovalenko szerint tavaly kiderült, hogy az ukrán vasúthálózatot nem érdemes támadni, hiszen a síneket könnyen meg lehet javítani, a rakéták pedig jóval drágábbak annál, hogy feleslegesen ellőjék őket.

A szakértő szerint sokkal valószínűbb az, hogy amint bejön a meleg, főleg majd a nyári hónapokban, az ukrán vízhálózatot lőhetik majd,

megbénítva ezzel az ország vízellátását.

Kovalenko szerint az oroszok az átlagosnál is több rakétát vethetnek majd be, mert az utóbbi időben sikeresen tudtak tartalékolni, annak ellenére is, hogy nem álltak le a távolsági támadásokkal.

Az ukrán energiahálózatot ért rakétatámadások során az atomerőművekből érkező energia 44 százaléka, a hőerőművekből érkezőnek pedig kétharmada esett ki.