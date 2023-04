Amerikai olajcégekkel tárgyalt a Naftogaz

Az állami ukrán energiacég, a Naftogaz tárgyalásokat folytatott az ExxonMobillal, a Halliburtonnel és a Chevronnal, hogy külföldi tőkét vonjon be a termelés fokozása érdekében a háború sújtotta országban.

Fotó: Shutterstock

Mindez része annak a stratégiai ukrán törekvésnek, mely a földgáztermelést pörgetné fel az országban, ami akár az európai piacról kieső orosz gáz pótlását is segíthetné a következő években. Ugyanakkor arra kicsi az esély, hogy a teljes hiányzó orosz forrásokat képes lenne fedezni Ukrajna, mivel

a háború előtt Oroszország mintegy évi 150 milliárd köbméter földgázt szállított Európába, míg Ukrajna földgáztermelése békeidőben is csak évi 20 milliárd köbméter körül alakult.

A Naftogaz vezérigazgatója, Olekszij Csernyisov elmondta, hogy a napokban Washingtonban találkozott a Halliburton és az Exxon vezetőivel, míg a Chevron képviselőivel januárban. A cégvezető a Financial Timesnak beszélt arról is, megértik, hogy nehéz a magánvállalatoknak beruházási döntéseket hozni a háború alatt, ezért biztosítási mechanizmus létrehozásán dolgoznak, ami eltarthat egy darabig, de addig sem tétlenkednek.

Csernyisov mindemellett a Fehér Ház tisztségviselőivel és a képviselőház, valamint a szenátus tagjaival is találkozott az elmúlt napokban, hogy politikai támogatást is szerezzen az amerikai beruházásoknak az ukrán energiaszektorban, melyet jelentős károk értek a célzott orosz támadások miatt. Az ukrán energetikai infrastruktúrát ért támadások az ország legfontosabb finomítóját is lerombolták.

Ukrajna régóta hirdeti az országban rejlő potenciált, különösképpen a palaolaj és -gáz és más nem konvencionális termelési megoldások terén Harkivban Poltavában és Kárpátalján. A Naftogaz reméli, hogy az amerikai szakértelem a területen – melynek köszönhetően mára az Egyesült Államok a világ legnagyobb olaj- és földgáztermelőjévé vált – segíthet kinyerni a földben rejlő kincseket.

A háború és az azzal járó gazdasági felfordulás az ukrán energiaigényt is lejjebb szorította, így

előfordulhat, hogy az ország képes lehet a saját fogyasztásánál nagyobb földgáztermelésre, amit Európába lehet majd szállítani felkészülésként a következő fűtési szezonra.

Az ukrán gáztárolók is segíthetik az európai gázellátás biztonságának fokozását. Az ukrán gáztárolók kapacitása ugyanis több, mint a teljes uniós kapacitás negyede.

Kijev sokáig nagy reményeket fűzött a Krím félsziget partjainál a fekete-tengeri földgáztermeléshez is, ám annak beindítása aligha lehetséges a háború lezárása előtt. Krím 2014-es orosz megszállása mellett az orosz fekete-tengeri flotta miatt sem lehetséges offshore projektek indítása a térségben, az orosz haditengerészet által létesített blokádon csak a különböző mezőgazdasági termények juthatnak át a gabonaalku révén, ráadásul Moszkva többször is kifejezte elégedetlenségét az ukrán gabona exportját lehetővé tevő megállapodással.

A tavaly júliusban kötött, többször meghosszabbított egyezség május 18-án járhat le, és nincs rá garancia, hogy Oroszország hajlandó kiterjeszteni.

A Naftogaz reméli, hogy hamarosan sikerül megállapodnia a Halliburtonnel, ami segíthet az idei évre kitűzött 13,5 milliárd köbméteres termelési cél elérésében, amely 1 milliárd köbméterrel több, mint a tavaly kinyert földgáz. Csernyisov szerint a háború befejezése előtt nehéz hosszú távú termelési célokat megfogalmazni. Ugyanakkor szerinte jelentősen nőhet a termelés, ha sikerül megállapodni az amerikai céggel.

A Halliburton az első nemzetközi cégek között volt, amelyek a 2003-as Irak elleni amerikai inváziót követően megjelentek az országban,

ugyanakkor ukrajnai jelenléte csekély.

Az Exxonnal és a Chevronnal folytatott tárgyalások még gyerekcipőben járnak a Naftogaz vezetője szerint, de közös termelés vagy termelésmegosztási együttműködés is szóba jöhet, ha az olajóriások megjelennek Ukrajnában. A két cég még a 2014-es ukrán forradalom előtt írtak alá palagáz-megállapodásokat Kijevvel, ám Krím elfoglalása és a donbaszi harcok kitörése után kivonultak az országból.