Egy ukrán tábornok szerint az ország túl nagy árat fizetett Bahmutért, és ez a vezetés hibája

Túl sok mindent vesztett az ukrán haderő egy olyan város megvédése közben, ami nem volt felkészítve arra, hogy ellenálljon az ostromnak – írta meg a TASZSZ orosz állami hírügynökség az Ukrajna Különleges Műveleti Erők volt parancsnokhelyettese parancsnok-helyettese, Szergej Krivonosz tábornok szavaira hivatkozva.

Ukrán katonák úton Bahmutba, Csasohov Jar városban.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

A tábornok szerint a város védelmét nem erősítették meg, illetve a megfelelő utánpótlás-útvonalakat sem dolgozták ki – írta meg a TASZSZ. A katonákat csak odarendelték, hogy küzdjenek, ahogy tudnak.

Szörnyű árat fizetünk ezért a városért. A helyzet az, hogy egyes parancsnokok hibákat követtek el, és nem készítették fel a várost a megfelelő védelemre

– mondta Krivonosz, aki a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács egykori államtitkára. Szerinte a Bahmut körüli elhibázott döntések a felelősek azokért a hatalmas veszteségekért, amiket az ország elszenvedett ebben a harcban. Hozzátette, hogy a várost már februárban el kellett volna hagyniuk.

Arról is beszélt, hogy a kormány nem tudja megoldani a besorozott katonák megfelelő kiképzését.

A TASZSZ arról nem írt, hogy honnan szerezték az információt, így nem tudni, hogy Szergej Krivonosz maga adott-e interjút a lapnak, vagy hírszerzési forrásból értesültek az elégedetlen tábornok véleményéről.

Bahmut lett a háború legvéresebb színtere, ahol már több mint fél éve folyamatosan dúl a harc. A települést a Wagner-csoport néven ismert magánhadsereg ostromolja. Február végén kezdődött egy nagyobb offenzíva, amivel az oroszoknak sikerült bejutniuk a város területére. Innentől az ukrán védők gerillaharcmodorra váltottak. Az emeletes lakóépületekbe vették be magukat, és drónos felderítés segítségével aknavetőkkel, valamint páncéltörőkkel támadják az ellenséget. Az orosz előrenyomulás Bahmutban néhány nap után elakadt, azóta szinte méterről méterre halad a harc. A donyecki térség Moszkva által kinevezett vezetője, Jan Gagin a TASZSZ-nak április 18-án arról számolt be, hogy a város 90 százaléka már orosz kézen van. Gyenisz Pusilin megbízott orosz vezető április 24-én arról számolt be, hogy Bahmut északnyugati és nyugati részén továbbra is heves összecsapások zajlanak a maradék ukrán védővel.