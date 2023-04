Ismét lőszerhiányról beszélt Prigozsin

Ismételten lőszerhiány miatt panaszkodott Jevgenyij Prigozsin, a Wagner magánhadsereg alapítója Telegram-csatornáján. Bejegyzésében meg nem nevezett parancsnokokat vádolt csapatai hátráltatásával.

Fotó: AFP

A Wagner-vezér nem először panaszkodik a zsoldosainak hátrányos megkülönböztetésére, és arról is írt, hogy míg az ukrán ellentámadás elkerülhetetlen, az orosz csapatok dolgát árulás nehezíti, így nem engedik számukra, hogy védelmi vonalakat építsenek ki. A héten arról is érkeztek jelentések, hogy az orosz hadsereg és a Wagner emberei egymást kezdték lőni. Az utóbbi időszakban azonban voltak arra utaló jelek is, hogy enyhül a konfliktusa az orosz hadsereggel.

Prigozsin szerint az ukrán ellentámadás május első hetében kezdődik, amikor felszárad a sár a csatatéren – írja a Bloomberg.