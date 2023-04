Ismét orosz drónok támadták Kijevet

Oroszország ismét drónokkal támadta Kijevet és a Poltava régiót, több polgári célpontot megrongálva a támadásokkal péntekre virradóra – közölték az ukrán hatóságok.

Fotó: STR

A kijevi katonai adminisztráció a Telegram csatornáján arról írt, hogy 25 nap után ismét az ukrán fővárost támadták az oroszok. A tájékoztatás szerint nyolc – feltehetően az iráni Shahed drónok újabb szállítmányából származó – drónt lőttek le Kijev közelében, melyek észak felől érkeztek.

A poltavai kormányzó, Dmitro Lupin szintén a Telegramon közölte, hogy a térséget orosz dróntámadások érték, polgári infrastruktúrában okozva károkat. A mentőcsapatok a helyszínen vannak, és a tűz oltása folyamatban van. Áldozatokról nem érkezett jelentés – írja a The Kyiv Independent.

Egy ismert orosz háborús blogger

az ejtőernyősök, a tengerészgyalogság és a különleges alakulatok, a Szpecnaz használatát kritizálta mindeközben a konfliktus során.

A blogger szerint ezeket az egységeket – amelyeket nem több fegyvernem együttműködésére képeztek ki – a gyalogság helyett használja az orosz haderő. A kritika szerint hasznosabb lenne ezeket a csapatokat eredeti céljaiknak megfelelően használni.

A háborús blogger ráadásként elismerte, hogy a gépesített gyalogságra alapozó orosz katonai doktrína ellenére egyre több olyan könnyűgyalogos-egységet hoznak létre, amelyek nem rendelkeznek megfelelő mennyiségű szállítási kapacitással – derül ki az Institute for the Study of War összefoglalójából.