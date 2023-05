A bankszövetség vezetőivel egyeztetett Nagy Márton

A bankszövetség vezetőivel egyeztetett az aktuális gazdasági és pénzügyi folyamatokról Nagy Márton – derül ki a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) keddi közleményéből. A tárcavezető hivatalában fogadta a szerveztet vezetőit és áttekintést adott az aktuális gazdasági, pénzügyi folyamatokról, célokról.

A miniszter szerint háborús időkben olyan gazdaságpolitikára van szükség, amely megvédi az ország biztonságát, a családokat, munkahelyeket, nyugdíjakat és a rezsicsökkentést, a 2024-es költségvetés pedig ezt a célt szolgálja.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A politikus arról is szólt, hogy az idén a legjelentősebb kihívást hazánk számára a háború és szankciók miatt kialakult energiacsapda jelenti, ám ezt a kormány eredményesen kezeli, így az ország jelentős energiamegtakarítást ért el. A kabinet megvédte a rezsicsökkentést az átlagfogyasztás mértékéig, támogatja az energiaintenzív kkv-kat, segítséget nyújtott a Váltó Fix-szerződést kötőket, továbbá kiemelte, hogy a világpiaci árak is visszarendeződést mutatnak.

Nagy Márton arra is rámutatott, hogy az államadósság finanszírozása is költségesebbé vált a kialakult kamatkörnyezetben, így

Magyarország számára jövőre a kamatcsapda jelenti a legnagyobb kihívást, amelyet ki kell védeni és kezelni kell.

Problémát jelent az is, hogy a szankciós infláció jelentősen csökkenti a lakosság megtakarításainak értékét, így növelni szükséges a pénzügyi tudatosságot, ösztönözni kell, hogy a lakosság meg tudja védeni a pénzügyi eszközeinek reálértékét – tette hozzá, jelezve, hogy továbbra is számít a partnerségre, a pénzügyi-banki szereplők konstruktív együttműködésére. A felek egyetértettek abban, hogy az ország stabilitásának megőrzése közös cél, így a jövőben is tovább folynak az egyeztetések.