A szakértő szerint az Európai Bizottság több éve dolgozik a rezsiszabályok leépítésén

Családok tömegeit hozná kiszolgáltatott helyzetbe a rezsitámogatások megszüntetése, ezért elfogadhatatlan az erről szóló brüsszeli felszólítás Hortay Olivér, a Századvég klíma- és energiapolitikai üzletágának vezetője szerint.

Fotó: Frank Rumpenhorst

A szakértő Facebook-oldalára feltöltött videójában hangsúlyozta, hogy Brüsszel egy energiaválság közepén szólította fel a tagállamokat a támogatások kivezetésére, ugyanakkor arra is emlékeztetett, hogy a vita nem új keletű. Szerinte az Európai Bizottság több mint tíz éve dolgozik a lakosságot védő rezsiszabályok leépítésén, és az energiaválság előtt sokan követték is a brüsszeli iránymutatást.

Hortay szerint a magyar rezsicsökkentési program ellen azért indult eljárás, mert Brüsszel két okból sem szereti azt. Egyrészt az Európai Bizottság szerint ez nem ösztönzi a spórolást, másrészt a tagállami árszabályozás ütközik a központosított szabályozásról alkotott föderalista célokkal.

Ezekről az érvekről a szakember szerint az energiaválság bebizonyította, hogy tévesek.

A családok ugyanis csak korlátozottan képesek visszafogni fogyasztásukat, így a magas árak nem vezetnek érdemi megtakarításokhoz, a környezetvédelmi haszon tehát kicsi, miközben a társadalmi költségek nagyok.

Ráadásul az energiaválság arra is rámutatott, hogy a tagállamok hiába várnak az Európai Bizottság segítségére, amikor baj van, ugyanis a központosított szabályozás túlságosan lassú és körülményes. Végezetül azt is felidézte, hogy a Magyarország ellen indított brüsszeli eljárás egy többéves jogi procedúra után a bíróságon is elbukott.