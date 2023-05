„Ha Zelenszkij nem mond le időben, akkor nem fog sokáig élni”

Minden egyes nap, amivel Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elnyújtja a konfliktust, növeli a saját halálának kockázatát. Erről értekezett egy volt amerikai hírszerzési tiszt, egykori tengerészgyalogos, Scott Ritter egy YouTube-műsorban.

Fotó: AFP

Minél tovább ül a hatalmában, annál biztosabb, hogy a halála egyre közelebb jön. Ha nem mond le időben, akkor nem fog sokáig élni

– mondta Ritter, aki szerint vagy egy Majdanhoz hasonló tüntetéssorozat, vagy pedig a katonaság puccsolja meg. A RIA Novosztyi orosz lap szemléje szerint Ritter azt mondta, Zelenszkij népszerűsége folyamatosan csökken és a korrupció is egyre nő az országban. Igaz, azt nem árulta el, hogy ezeket az információkat mire alapozta.

Szerinte az is elhibázott lépés volt Zelenszkijtől, hogy rengeteg besorozott ukrán katonát küldött a biztos halálba Bahmutban. A RIA ugyanakkor arról nem tesz említést, hogy az orosz hadsereg még súlyosabb veszteségeket szenved az ostromban, és hétfőn már fordult is a hadiszerencse, amikor az ukránok több háztömböt is sikeresen felszabadítottak.